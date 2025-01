Dula in Beno napovedala skupni album: Sinergija med nama je dobra za ustvarjanje

Dvojec Dula in Beno je v preteklosti že sodeloval na raznih projektih, sedaj pa je čas, da predstavita čisto svežega in prvega samostojnega. Prekmurca s singlom Neka me žre napovedujeta skupni album, na katerem bosta prepletla različne zgodbe in čustva v edinstveno doživetje. Pesem, ki jo dajeta v pokušino, govori o izgubljeni ljubezni, za katero je ostala le jeza, njeni ostanki pa še vedno žrejo dušo.

Dula in Beno predstavljata svoj najnovejši singl z naslovom Neka Me Žre, čustveno nabito skladbo o izgubljeni ljubezni, ki se spreminja v jezo. Čeprav gre za fiktivno zgodbo, pesem mojstrsko raziskuje občutke razočaranja, bolečine in notranjega boja, ko ljubezen izgine, a njeni ostanki še vedno žrejo dušo.

Dula in Beno predstavljata singel Neka me žre in napovedujeta skupni album. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Poseben pečat pesmi daje S.H. Sunny, ki s svojim vokalom poživi refren, medtem ko Lelo na basu in Jason na kitari dodajata globino in bogato glasbeno teksturo. Vse skupaj je združeno pod okriljem založbe God Bless This Mess rec., ki izdaja ta močan glasbeni projekt.

"Do sodelovanja za ta dotični projekt oziroma album je prišlo, ker sva že v preteklosti skupaj delala na raznih projektih, sinergija med nama pa je močna in dobra za ustvarjanje. Podobno razmišljava in imava podoben pogled na hip hop, kar je vidno tudi v nekakšnem zabavnem rap stilu, če bi se lahko temu tako reklo," nam je o sodelovanju z raperjem povedal Dula.