Dula predstavlja družbenokritični singel Mentalna diareja

Goran Radulović-Dula je prodor na širšo glasbeno sceni v Sloveniji doživel v skupini Stekli psi, kolektivu, ki je na koncu štel 5 članov in izdal albuma Koga briga! in Čista vejst za domačo založbo God Bless This Mess records. Po drugi plošči se je Dula preselil v ZDA, a je vedno ohranjal vez z domačo sceno, predvsem kot beat maker in producent pri večini raperskih projektov severovzhodne Slovenije.