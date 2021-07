500 let tradicije, uvrščeni so na seznam Unescove kulturne dediščine, pri njih so peli tudi Mozart, Schubert in Jakob Petelin Gallus, njihov prvi zborovodja pa je bil Ljubljančan Jurij Slatkonja. Govorimo o mednarodno priznanih Dunajskih dečkih, ki so v ponedeljek navdušili v prestolnici v sklopu Festivala Ljubljana.

icon-expand