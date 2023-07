Dunajski koncerti skupine Coldplay razprodani v nekaj urah

Kultna britanska skupina Coldplay je sporočila, da bo avgusta 2024 povečala število svojih koncertov na dunajskem stadionu Ernst-Happel s treh na rekordne štiri. Vstopnice za vse štiri koncerte so bile razprodane v nekaj urah, prav tako so karte hitro pošle za druga mesta. Coldplay bodo v okviru svoje svetovne turneje Music of the Spheres pred polnim dunajskim stadionom Ernst-Happel nastopili 21., 22., 24. in 25. avgusta.

Coldplay, ki so s svetovno turnejo Music of the Spheres odšli na pot marca lani, so zaradi velikega povpraševanja dodali nove koncertne datume. Kultna britanska skupina je nedavno sporočila nove datume, med drugim tudi avgustovske termine za koncerte na dunajskem stadionu Ernst-Happel. Vstopnice za vse štiri koncerte so bile razprodane v nekaj urah. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Coldplay bodo pred polnim dunajskim stadionom Ernst-Happel nastopili 21., 22., 24. in 25. avgusta. Ernst-Happel je s 50.865 sedeži za gledalce daleč največji stadion v Avstriji. Spomnimo, skupina bo med drugim poleg Avstrije imela koncerte v Nemčiji, Italiji in na Madžarskem. Britanski glasbeniki bodo 16., 18. in 19. junija nastopili v Budimpešti na Madžarskem, 12. in 13., 15. in 16. julija v italijanskem glavnem mestu Rim, 15., 17. in 18. avgusta pa v bavarski prestolnici München. PREBERI ŠE Coldplay prihodnje leto s koncerti tudi pri naših sosedih Od začetka turneje je skupina po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prodala več kot 7,5 milijona vstopnic, več kot katera koli druga turneja v zadnjih dveh letih. Turneja skupine Coldplay je doslej naletela na pozitiven sprejem tako pri oboževalcih kot kritikih. Massachusetts Institute of Technology je minuli mesec objavil poročilo, ki kaže, da je trenutna turneja skupine Coldplay doslej proizvedla 47 odstotkov manj emisij ogljika kot njihova prejšnja turneja po stadionih 2016/17. Poleg tega so po vsem svetu doslej posadili pet milijonov dreves za vsakega obiskovalca koncerta.