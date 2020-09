Dunja Vrhovnik s Talentov pri novi pesmi sodelovala z mamo

"Gostovala sem na lokalnem radiu, kjer sem dobila nalogo, da moram zapeti strnjeno zgodbo kralja Matjaža. Ker nisem vedela, kako naj zapojem zgodbo, sem si rekla, da bom pa naredila čisto novo pesem o njem. Glasba je bila napisana v treh minutah, besedilo pa me je malo ustavilo in sem za pomoč prosila mamo. Tako je padla ideja, da bi združila staro z novim,"je za 24ur.com povedala Dunja in dodala, da je mama Darja tekstopiska, zato ji je z veseljem priskočila na pomoč.

Dunja je pojasnila, da v pesmi poje in o kralju Matjažu in o pereči koroški temi – gradnji nove ceste. In prav zato pesem nosi naslov Kralj Matjaž, zrihtaj cesto: "Govori pa točno o tem, kaj se dogaja v sedanjem času. Tako rekoč pesem po resničnem dogodku."