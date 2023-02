Dunja Vrhovnik: Skozi pesem lahko začutimo spodbudo, da lahko dosežemo vse

Dunja Vrhovnik je pevka, kitaristka in producentka, ki se je širši javnosti predstavila v 7. sezoni šova Slovenija ima talent. Kot pravi sama, svojo glasbeno pot sedaj nadaljuje z ustvarjenjem avtorske glasbe. Izdala je pesem Energija srca, ki je zelo osebna, nastala pa je v njenem studiu, v katerem je poskrbela tudi za produkcijo.

Dunja Vrhovnik se po nastopu v šovu Slovenija ima talent predstavlja z avtorsko pesmijo Energija srca. Kot nam je zaupala, se z glasbo ukvarja že 27 let, a njena prva ljubezen ni bilo petje, temveč igranje kitare, prav študij pa jo je popeljal na Dunaj. Po strmem življenjskem padcu se je v njej rodila želja po petju, leta 2017 pa se je odločila, da se bo začela učiti še petja. Prva preizkušnja je sledila leto pozneje, ko je stopila na oder Talentov, od takrat pa ni več nehala peti.

icon-expand Dunja Vrhovnik FOTO: osebni arhiv izvajalke

"Pesem Energija srca je zelo posebna in osebna. Je globoka izpoved, ki v človeku poišče občutke, ki jih večkrat zatremo zaradi načina življenja, skozi pesem pa lahko začutimo neko spodbudo, da lahko v življenju dosežemo vse le, če si to upamo oz. dovolimo. Mogoče sem sama sebe malo presenetila, ko sem ustvarila pesem, saj po navadi ustvarjam in izvajam bolj energične skladbe, ampak tukaj je pa neka globoka energija posegla vmes in me je zadelo čisto v drugo smer. Nenazadnje je naša duša sestavljena iz dveh plati. Ena je močna, energična, druga pa nežna in mehka. No, in ta druga plat duše se je pri tej pesmi odprla," pravi Dunja.

Pesem je dobila tudi video podobo, njena zgodba pa ima prav posebno sporočilo. Glasbenica je o ideji za videospot povedala: "Ko sem razmišljala, kako predstaviti pesem tudi s sliko, sem takoj začutila željo, da k ustvarjanju videospota za to pesem povabim tudi posameznike iz ranljivejše skupine ljudi, kajti energija srca, sploh mojega, je namenjena vsem ljudem. In skozi video želim prikazati to, da smo tako ljudje, ki ne potrebujemo veliko pozornosti, kot ljudje, ki je potrebujejo malo več – od invalida na vozičku, do ljudi z Downovim sindromom – v notranjosti, naših čustvih in srčnosti, enaki. Vsi oddajamo energijo in samo energija srca je tista, ki te naredi človeka. Skozi, po mojem mnenju, res prisrčno zgodbico predstavim to pesem, ki je zame osebno nekaj posebnega in zelo osebnega."

icon-expand Dunja ima tudi svoj glasbeni studio. FOTO: osebni arhiv izvajalke