Duo 2CELLOS s pesmijo I Don't Care napoveduje nov album

Novica o novem albumu prihaja tik po izidu Demons , "strašljivi" različici uspešnice skupine Imagine Dragons , in živahne rock klasike Livin' On A Prayer večnega Bon Jovija . Po kratkem premoru, ki ga je dvojec izkoristil za razmislek o svojih dosežkih in za sprostitev, sta se ponovno znašla v studiu in pričela s snemanjem največjih pop in rock hitov, ki so sedaj del najnovejšega albuma Dedicated . Kot pravita sama, sta pesmi izbirala po notranjem občutku, vključila pa tudi veliko raziskave.

A to še ni vse. Ob napovedi novega albuma sta izdala najnovejšo skladbo I Don't Care – fantastično izvedbo uspešnice Eda Sheerana in Justina Bieberja . V videospotu, ki sta ga posnela, se skriva tudi mnogo posebnih in še nikoli videnih trenutkov iz njune 10-letne kariere.

Po več kot milijardi prenosov, neštetih razprodanih koncertih in oboževalcih po vsem svetu hrvaški duo, ki ga sestavljata Luka Šulić in Stjepan Hauser , napoveduje prihod svojega šestega albuma Dedicated , ki bo izšel v petek, 17. septembra 2021, pri Sony Masterworks. Z Dedicated proslavljata 10 let skupnega ustvarjanja, samo ime pa simbolizira njuno predanost drug drugemu, oboževalcem, instrumentu in samemu slogu igranja.

"Pavze so dobre za refleksijo," pravi 35-letni Hauser in dodaja: "Pogledaš nazaj na vse dosežke in se odločiš, po kateri poti želiš nadaljevati. Toliko sva potovala, da za to nikoli nisva imela časa. Sedaj je vse mnogo jasneje." K temu Šulić dodaja: "Vrnitev je bila vedno v planu in k Dedicated sva pristopila na nov način, s svežo energijo. Že dve leti nisva stala na odru in komaj čakava, da se nanje tudi vrneva."

Dedicated sestoji iz raznovrstnega kataloga, ki premore njun značilni slog igranja, s katerim rušita meje glasbenih zvrsti. Zbirka vključuje njun pogled na vse, od pop uspešnic (Bad guy Billie Eilish, Shallow Lady Gaga, Halo Beyonce) do hudih rock skladb (Cryin' Aerosmith, Sweet Child O 'Mine Guns N 'Roses, Wherever I Go OneRepublic) in slavnih klasikov (Sound of Silence Simona in Garfunkla).

"Ko naju poslušate, upava, da se zavedate, kako vsestranski in raznolik inštrument je čelo, saj lahko z njim igrava tako najtrši rock kot najmehkejšo balado in najsodobnejšo glasbo. Premakne vas na enak način. Premore celo paleto čustev, vzponov in padcev. Poskušava vam dati izkušnjo, ki je ne morete dobiti nikjer drugje," za konec še pove Hauser.