Duo 2CELLOS se je lotil uspešnice skupine Imagine Dragons

Luka Šulić in Stjepan Hauser , bolje znana kot 2CELLOS , sta letošnjo 10. obletnico proslavila s priredbo uspešnice Living on a Prayer legendarne skupine Bon Jovi . Dober mesec in pol kasneje pa sta že postregla z novo glasbeno mojstrovino. Tokrat se predstavljata z uspešnico Demons popularne skupine Imagine Dragons .

"Poskušali smo poenostaviti aranžma, ne da bi pesem izgubila svojo moč," je dejal duo 2CELLOS ob izidu pesmi. ''Želela sva pripraviti aranžma 2CELLOS brez preveč dodatkov. To je odličen primer kombinacije čustvenega, lepega in močnega hkrati. To je narava tega, kar počneva," sta še dodala svetovno znana violončelista, ki sta klasično glasbo približala mlajšim generacijam.

Videospot za pesem sta Luka in Stjepan posnela v skrivnostnem bunkerju v Istri, zgodba pa se začne za vrati sredi gozda. Najprej vidimo, kako Stjepan vstopi v kader in gledalce popelje na potovanje v neznano. Kombinacija vizualnih elementov je pravo kinematografsko, napeto in vznemirljivo doživetje.

Slovensko-hrvaški glasbeni dvojec 2CELLOS je nase prvič opozoril leta 2011 s priredbo Jacksonovega komada Smooth Criminal, ki je v trenutku postal svetovna senzacija. Ime sta si Luka Šulić in Stjepan Hausernato ustvarila s svojim prepoznavnim in energično-dinamičnim stilom, danes pa jima sledi na milijone ljudi. Samo na YouTubu imata 5,6 milijona sledilcev in vsega skupaj že 1,3 milijarde ogledov.

2CELLOS sta čelo vsekakor povzdignila v višave po zaslugi svojega prepoznavnega sloga igranja, ki ruši meje glasbenih žanrov – od klasike in filmske glasbe do popa in rocka. Razprodala sta vse največje dvorane sveta, nastopala pa poleg največjih glasbenih imen, kot soSteven Tyler, Andrea Bocelli, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone AgeinGeorge Michael. Za svoj koncert pa ju je izbral tudi sir Elton John.