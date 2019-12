Duo harmonik priredil kultno zimzeleno uspešnico

Duo harmonik, ki ga sestavljata Miha Debevec in Dejan Kušer, je na izviren način priredil zimzeleno uspešnico skupine A-ha z naslovom Take On Me.

Te dni je ugledal luč sveta nov videospot Dua harmonik, ki ga sestavljata Miha Debevec in Dejan Kušer. Tokrat sta virtuozna glasbenika na izviren način priredila kultno zimzeleno pop uspešnico skupine A-ha z naslovom Take On Me. Virtuozna glasbenika sta na izviren način priredila zimzeleno uspešnico. FOTO: Izvajalec Avtor omenjene priredbe je Miha Debevec, režisersko taktirko pa je prevzela izjemna filmska ustvarjalka Dafne Jemeršič, ki se je v preteklosti že podpisala pod nekaj vrhunskih izdelkov izvajalcev kot so Siddharta, Severina, Magnifico, Nina Pušlar in drugi. Videospot je bil posnet v Ljubljani, v njem pa se, poleg obeh harmonikarjev, pojavlja še nekaj igralcev, ki uprizarjajo pravljično zgodbo iz čarobne dežele.