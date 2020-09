Duo Maraaya je nazaj: tokrat s skladbo v slovenščini

V pomladnem času sta zakonca Vovk , Marjetka in Raay , pripravila za več kot en album novih, popolnoma avtorskih pesmi. Marjetka je avtorica vseh besedil, ki jih prepeva. " Nikoli si ne bi mislila, da lahko na papir "izlijem" pesem, in to v slovenščini! Presenetila sem samo sebe in najlepše, v tem noro uživala, kot otrok, ki dobi novo igračo. Popolnoma brez pričakovanj, so nastale moje prve pesmi, besedila v slovenščini. Vesela sem, da sem našla nov navdih za ustvarjanje, novo smer, nov veter v krila. V zadnjih dveh letih sva se posvetila predvsem mentoriranju, produciranju in pisanju za druge glasbenike. A šele zdaj, ko spet vse to počnem tudi zase, vidim, kako sem vse to pogrešala! " je dejala ob izidu videospota za novo pesem Obujem nove čevlje, ki je zgodba o novih izzivih, novih začetkih, novih zmagah in o pogumu iskanja novega sebe!

Za glasbeni premor izdajanja novih singlov, sta se Raay in Marjetka odločila v prvi vrsti, ker nista hotela delati in snemati stvari na silo. V ospredju je bilo produciranje in ustvarjanje glasbe za druge, starševstvo, Marjetkina pevska šola ... Medtem, ko so se vrstili uspehi njune ekipe, se je v ozadju počasi rojevala ideja in nova glasbena zgodba Maraaya. "Vedno je pravi čas, da začneš slediti svojim sanjam. Včasih ni lahko, ampak nagrada je pa velika!"

"Prišlo je obdobje, ko sva si zaželela svež veter, dobila sva nova krila in brez posebnih pričakovanj in obremenjevanja, se je zgodilo. Čustveno je za nama turbulentno leto," je komentiral Raay. "Tako poslovno, kot zasebno. Uspehi, vzponi, padci, izgube, novi začetki. Vse to je Marjetka ujela v svojih besedilih. Komaj čakava, da s svetom deliva svoje zgodbe od začetka do konca, a začnimo po vrsti. Za začetek sva si obula nove čevlje. Upava in verjameva, da so nama prav."

"In ne, ni kliše - ne samo, da te pesmi čutiva, saj nikoli nisva posnela nekaj, kar ne bi čutila. Pesmi, ki prihajajo, enostavno SVA midva. To sem jaz, to je moje, najino življenje. Moje zgodbe, zgodbe mojih bližnjih, najdražjih, prijateljev, znancev," je zaključila svoje ustvarjanje ob izidu prve pesmi Marjetka.