Duo Maraaya: kdo največkrat kriči in kuha mulo?

Kljub temu, da se duo Maraaya pripravlja na nov projekt z imenom Osebno, priznavata, da obstajajo pesmi, ki so še zanju trenutno preveč osebne, da bi jih delila s svetom. "Imava osebno pesem na zalogi, ki je še nisem pripravljena zapeti v živo," je priznala Marjetka . Raay je pojasnil, da je bila pesem ustvarjena v času korone, ko je pevka izgubila svojo babico in da je pesem globoko povezana z žalovanjem. Marjetka je v solzah razkrila, da je pokojna babica pesem pred smrtjo slišala in da mora prav zato z nastopom v živo še malo počakati, saj da jo ob teh spominih vedno znova preplavijo čustva.

Maraaya, slovenski glasbeni super par

Marjetka in Raay tako zasebno kot tudi profesionalno skupaj uspešno delujeta že dve desetletji, a to ne pomeni, da na poti do uspeha vse teče gladko. Na vprašanje, kdo največkrat kriči in kuha mulo, je roko v zrak dvignila pevka, ki je priznala, da je občutljiva na moževe besede. O dogajanju za štirimi stenami glasbenega studia sta spregovorila v POPkastu.

Zakaj je bolje, da Marjetka vokale snema brez Raayjeve prisotnosti? Kaj je ključ do uspeha v glasbenem studiu? Kam segajo začetki njune ljubezenske zgodbe? Ali sta glasbeno žilica podedovala tudi njuna dva otroka? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.