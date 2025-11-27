Svetli način
Duo Maraaya: Največje darilo je to, da imamo drug drugega

Ljubljana, 27. 11. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
17

Maraaya predstavljata svojo prvo božično pesem z naslovom Pismo. Kot velika oboževalca praznikov in božiča pravita, da jima ta čas že od nekdaj veliko pomeni, letos pa sta si zaželela, da bodo tudi prihodnje leto ob njiju še vedno vsi tisti, ki jima pomenijo največ. "Največje darilo je to, da imamo drug drugega," dodajata.

Božična pesem dua Maraaya poslušalca nagovarja z mislijo: če bi pisala pismo Božičku, si ne bi zaželela stvari, temveč ljudi. Tistih, ki so ob njima danes, in tistih, ki jih je življenje že odneslo drugam. Ne prosita za materialne stvari, prosita za bližino, toplino in za to, da bi lahko tudi prihodnje leto praznike delila s tistimi, ki jima pomenijo največ. Pravita, da sta se zavestno vprašala, kaj si človek v resnici želi za božič, in ugotovila, da je največje darilo prav to, da ga preživiš z ljudmi, ki jih imaš rad. 

Maraaya predstavljata pesem Pismo.
Maraaya predstavljata pesem Pismo. FOTO: Sigmalus Media 

Ko izgubiš ljubljene, prazniki postanejo drugačni. Tišji, bolj čuteči in prav zato je vsak trenutek, ko smo še skupaj, toliko bolj neprecenljiv. Njune pesmi že od začetka glasbene poti temeljijo na resničnem življenju. Na zgodbah, ki se jima dogajajo in ki jih doživljajo tudi drugi. Rojstva, ljubezni, razhodi, izgube, prelomnice. Pravita, da jih ljudje čutijo zato, ker v njih najdejo košček sebe, svoje spomine, svoje bolečine in svoje upanje. Tudi Pismo je nastajalo iz tega občutka, ko se zavedaš, da materialne stvari zbledijo, spomini in ljudje pa ostanejo.

Raay in Marjetka obožujeta božični čas

Božič zanju pomeni družino. Pomeni čas, ki ga preživljata s sinovoma Vidom in Oskarjem, božični večer pa je tradicionalno namenjen njihovemu medsebojnemu povezovanju. Gledajo film Sam doma, pripravijo polnjenega piščanca, francosko solato, tatarski biftek, odprejo adventni koledar želja in vsak dan decembra posvetijo nečemu, kar jih povezuje. Igram, glasbi, pogovorom, smehu, objemom. 

"To so trenutki, ki ostanejo," pravita Marjetka in Raay, ki sta z božičnim vzdušjem začela že v prvi polovici novembra. Jelka v hiši stoji že od 12. novembra, snemanje videospota pa ju je še dodatno potegnilo v praznični utrip. Njihova božična jelka vsako leto pripoveduje zgodbe družinskih potovanj. Okrašena je z okraski iz različnih krajev in mest, povezanih s spomini. December tudi letos ne bo minil brez praznične glasbe in tistega občutka otroške čarobnosti, ko svet za trenutek postane lepši. Čeprav jima ustvarjalnosti ne manjka, bosta za praznike preživela več časa z družino, manj norega tempa in več tistega, kar pesem Pismo tudi sporoča. Bližine, miru in skupnih trenutkov.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bilythekid321
27. 11. 2025 20.01
antipaticna da bi jo lazje nosil kot poslušal. 🤷🏻‍♂️
ODGOVORI
0 0
mijam75
27. 11. 2025 19.58
+1
Lepši svet, mir.... bla bla bla... kaj če bi tudi v realnem življenju to počela do drugih, ne samo flancala v svojih pesmih....
ODGOVORI
1 0
Veščec
27. 11. 2025 19.55
+1
kaj je tu,al pojejo al jokajo,pa to
ODGOVORI
1 0
Veščec
27. 11. 2025 20.00
jst najrajš poslušam Niko Zorjan
ODGOVORI
0 0
Misika1967
27. 11. 2025 19.51
+7
Za vaju sonajvecje darilo mladi pevci,ki jih debelo lupita.
ODGOVORI
7 0
Eksiflajs96
27. 11. 2025 19.30
+6
O temu mata onedva se najmanj.. ray pa njegove dogodivscine s fanti..
ODGOVORI
6 0
blazboss
27. 11. 2025 19.26
+11
fejz zveza, fejk zivljenje za naivne ovce
ODGOVORI
11 0
Veščec
27. 11. 2025 19.20
+9
a spet,al kaj ojojjoj
ODGOVORI
9 0
dule07
27. 11. 2025 19.18
+11
ali je to res vredno prostor in čas na TV ju zasedat.
ODGOVORI
11 0
dule07
27. 11. 2025 19.17
+8
ojojjj
ODGOVORI
8 0
RUBEŽ
27. 11. 2025 19.13
+13
Tudi drugi imamo družine, ljubezen..... pa nihče ne piše o nas.
ODGOVORI
13 0
nikolinormalen
27. 11. 2025 19.13
+12
Slabo. Zelo slabo.
ODGOVORI
12 0
Timmmuusss
27. 11. 2025 19.10
+9
kašn makeup uhh
ODGOVORI
9 0
progresivnidaveknastanovanja
27. 11. 2025 19.07
+11
To so pravi moski...v rdecih pulovrih z belimi snezinkami.... še huj je ce so še tetovirani zraven : )
ODGOVORI
11 0
tincoop
27. 11. 2025 19.06
+14
Gotova sta, v tujini nista uspela, doma pa sta zafurala.
ODGOVORI
14 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 18.59
+10
A drugi so pa pobegnili?
ODGOVORI
10 0
