Duo Maraaya: Največje darilo je to, da imamo drug drugega

Božična pesem dua Maraaya poslušalca nagovarja z mislijo: če bi pisala pismo Božičku, si ne bi zaželela stvari, temveč ljudi. Tistih, ki so ob njima danes, in tistih, ki jih je življenje že odneslo drugam. Ne prosita za materialne stvari, prosita za bližino, toplino in za to, da bi lahko tudi prihodnje leto praznike delila s tistimi, ki jima pomenijo največ. Pravita, da sta se zavestno vprašala, kaj si človek v resnici želi za božič, in ugotovila, da je največje darilo prav to, da ga preživiš z ljudmi, ki jih imaš rad.
Ko izgubiš ljubljene, prazniki postanejo drugačni. Tišji, bolj čuteči in prav zato je vsak trenutek, ko smo še skupaj, toliko bolj neprecenljiv. Njune pesmi že od začetka glasbene poti temeljijo na resničnem življenju. Na zgodbah, ki se jima dogajajo in ki jih doživljajo tudi drugi. Rojstva, ljubezni, razhodi, izgube, prelomnice. Pravita, da jih ljudje čutijo zato, ker v njih najdejo košček sebe, svoje spomine, svoje bolečine in svoje upanje. Tudi Pismo je nastajalo iz tega občutka, ko se zavedaš, da materialne stvari zbledijo, spomini in ljudje pa ostanejo.
Raay in Marjetka obožujeta božični čas
Božič zanju pomeni družino. Pomeni čas, ki ga preživljata s sinovoma Vidom in Oskarjem, božični večer pa je tradicionalno namenjen njihovemu medsebojnemu povezovanju. Gledajo film Sam doma, pripravijo polnjenega piščanca, francosko solato, tatarski biftek, odprejo adventni koledar želja in vsak dan decembra posvetijo nečemu, kar jih povezuje. Igram, glasbi, pogovorom, smehu, objemom.
"To so trenutki, ki ostanejo," pravita Marjetka in Raay, ki sta z božičnim vzdušjem začela že v prvi polovici novembra. Jelka v hiši stoji že od 12. novembra, snemanje videospota pa ju je še dodatno potegnilo v praznični utrip. Njihova božična jelka vsako leto pripoveduje zgodbe družinskih potovanj. Okrašena je z okraski iz različnih krajev in mest, povezanih s spomini. December tudi letos ne bo minil brez praznične glasbe in tistega občutka otroške čarobnosti, ko svet za trenutek postane lepši. Čeprav jima ustvarjalnosti ne manjka, bosta za praznike preživela več časa z družino, manj norega tempa in več tistega, kar pesem Pismo tudi sporoča. Bližine, miru in skupnih trenutkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.