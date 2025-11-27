Duo Maraaya: Največje darilo je to, da imamo drug drugega

Maraaya predstavljata svojo prvo božično pesem z naslovom Pismo. Kot velika oboževalca praznikov in božiča pravita, da jima ta čas že od nekdaj veliko pomeni, letos pa sta si zaželela, da bodo tudi prihodnje leto ob njiju še vedno vsi tisti, ki jima pomenijo največ. "Največje darilo je to, da imamo drug drugega," dodajata.

Božična pesem dua Maraaya poslušalca nagovarja z mislijo: če bi pisala pismo Božičku, si ne bi zaželela stvari, temveč ljudi. Tistih, ki so ob njima danes, in tistih, ki jih je življenje že odneslo drugam. Ne prosita za materialne stvari, prosita za bližino, toplino in za to, da bi lahko tudi prihodnje leto praznike delila s tistimi, ki jima pomenijo največ. Pravita, da sta se zavestno vprašala, kaj si človek v resnici želi za božič, in ugotovila, da je največje darilo prav to, da ga preživiš z ljudmi, ki jih imaš rad.

Maraaya predstavljata pesem Pismo. FOTO: Sigmalus Media icon-expand

Ko izgubiš ljubljene, prazniki postanejo drugačni. Tišji, bolj čuteči in prav zato je vsak trenutek, ko smo še skupaj, toliko bolj neprecenljiv. Njune pesmi že od začetka glasbene poti temeljijo na resničnem življenju. Na zgodbah, ki se jima dogajajo in ki jih doživljajo tudi drugi. Rojstva, ljubezni, razhodi, izgube, prelomnice. Pravita, da jih ljudje čutijo zato, ker v njih najdejo košček sebe, svoje spomine, svoje bolečine in svoje upanje. Tudi Pismo je nastajalo iz tega občutka, ko se zavedaš, da materialne stvari zbledijo, spomini in ljudje pa ostanejo.

Raay in Marjetka obožujeta božični čas

Božič zanju pomeni družino. Pomeni čas, ki ga preživljata s sinovoma Vidom in Oskarjem, božični večer pa je tradicionalno namenjen njihovemu medsebojnemu povezovanju. Gledajo film Sam doma, pripravijo polnjenega piščanca, francosko solato, tatarski biftek, odprejo adventni koledar želja in vsak dan decembra posvetijo nečemu, kar jih povezuje. Igram, glasbi, pogovorom, smehu, objemom.