Duo Maraaya: Nebesa so dežela, kjer smo vsi lahko to, kar smo

"Zelo malo rabimo, da bi bila nebesa lahko tudi na Zemlji," sta ob izdaji nove pesmi z naslovom Nebesa zaupala Maraaya. Priljubljen slovenski duo je za vroče poletne dni pripravil zabavno in živahno pesem, s katero želita poslušalce popeljati v kraje, kjer smo vsi lahko to, kar smo, kjer vedno poskušamo poiskati lepe besede, prijaznost, ljubezen drug do drugega in sprejemanje. Pesmi sta priložila tudi videospot, ki sta ga snemala v Budimpešti, v njem pa sta želela izpostaviti vključevanje, razumevanje drugačnosti in raznolikosti.

Nova pesem dua Maraaya z naslovom Nebesa vas bo dobesedno popeljala v nebesa. "Pesem Nebesa govori o deželi, o kraju, kjer smo vsi lahko to, kar smo, kjer vedno poskušamo poiskati lepe besede, prijaznost, ljubezen drug do drugega in sprejemanje," je o ideji pesmi povedala Marjetka, ki se sprašuje, kako malo rabimo, da bi ta nebesa lahko imeli kar na Zemlji.

Kljub izbranemu naslovu, tokrat ne gre za ljubezensko balado, saj glasbenika v duhu prihajajočega poletja predstavljata živahno in zabavno pesem. "Ko ljudje poslušajo Nebesa, si želim, da se imajo dobro in da si rečejo, da če danes nekoga nasmejim, osrečim, izberem eno lepšo besedo, sem že morda spremenil svet. Ne rabimo narediti nekaj velikega, da bi začutili spremembe," je poudarila pevka dueta.

In kje sta Raay in Marjetka našla svoja nebesa? Zakonca, ki že leta skupaj ustvarjata glasbo, se najbolje počutita na Korčuli, kamor se z družino in prijatelji vračata vsako leto. Prav omenjen kraj pa je bil navdih za besedilo njune nove pesmi. "Na plaži se sprostiva, uživava, vsi kanali se takrat odprejo in tako so nastala Nebesa, ki so med številnimi novimi skladbami prišla na vrsto za izid šele zdaj, jih pa z občinstvom že nekaj časa prepevamo na koncertih," sta še priznala.

