Duo Maraaya stavi na Dober dan: Vsak dan je lahko dober, če si zadovoljen z njim

Pesem Dober dan je namenjena vsem, ki ne zamudijo priložnosti za srečo. Tako je svojo novo, pozitivno in energično pesem opisal duo Maraaya. Zakonca Vovk, Marjetka in Raay, namreč verjameta v to, da je lahko prav vsak dan dober, če si zadovoljen s tem, kar si naredil. Kako si sama naredita dober dan in kako se razvedrita, ko pridejo tisti nekoliko slabši dnevi?

Marjetka in Raay, duo Maraaya, predstavljata novo pesem, s katero v svet pošiljata polno pozitivne energije. Pesem Dober dan je namreč namenjena vsem, ki ne zamudijo priložnosti za srečo. Tudi sama sta imela v svojem življenju veliko takšnih dni."Več je takih dni, za katere lahko rečeva, da so bili dobri. Že samo rojstvo Vida in Oskarja, najina poroka in Evrovizija, Raayev 40. rojstni dan in številni drugi dnevi," sta zaupala zakonca Vovk.

Duo Maraaya predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Dober dan. FOTO: NEO VISUALS

Nova pesem je oda majhnim zmagam in velikim sanjam ter opomnik, da je nasmeh najmočnejše orožje. Kdaj pa je dan dober zanju?"Zame je dober dan petek. Ker je to priprava na vikend. Takrat imava dve možnosti: če sva prosta, sva z družino ali pa imava nastope," je povedal Raay, Marjetka pa je dodala, da je njej dober dan takrat, ko ji uspe urediti vse, kar si je za tisti dan zadala. "Vsak dan je lahko dober dan, če si zadovoljen s tem, kar si naredil," je poudarila pevka, medtem ko je njen mož dodal, da njemu noben dan ne uspe narediti vsega, kar si zada.

Nova pesem je oda majhnim zmagam in velikim sanjam. FOTO: NEO VISUALS

A v življenju so vzponi in padci, zato včasih pridejo tudi nekoliko težji dnevi."Ko pride kakšen bolj naporen, bolj zoprn, težji dan, se je težko skobacati iz tega občutka in prav to je tema najine nove pesmi," je zaupal glasbeni producent, Marjetka pa je zaupala svoj recept za takšne dni. "Takrat se moraš ustaviti in si reči, da se samo enkrat živi in je škoda življenje zapravljati za slabe dni," je prepričana, obenem pa sta oba priznala, da je včasih to resnično lažje reči kot storiti.

V videospotu tudi prikažeta takšne trenutke, saj Raay nastopa v vlogi nergača, Marjetka pa v vlogi pozitivke. "Včasih tudi Marjetka zna biti taka," se je zasmejal glasbenik. Spot zato prikazuje, da lahko vsako prepreko sprejmeš na dva različna načina.

V videospotu tudi prikažeta takšne trenutke, saj Raay nastopa v vlogi nergača, Marjetka pa v vlogi pozitivke. FOTO: NEO VISUALS