Glasba

Duo Maraaya z novo pesmijo želita ozaveščati in prebuditi srčnost

Ljubljana, 16. 05. 2026 11.29 pred 25 minutami 2 min branja 3

Polona Jambrek
MARAAYA

Duo Maraaya po angleški različici predstavlja še slovensko različico pesmi ALU ALU ALU, za katero sta posnela tudi videospot. Skladba z živahnimi ritmi odpira teme sočutja, miru in človečnosti ter opozarja na nesmisel vojn, merjenja moči in sovraštva. Marjetka in Raay pravita, da želita s pesmijo ljudi spodbuditi k večji srčnosti in zavedanju, da smo tukaj drug za drugega. Videospot spremlja močno sporočilo pesmi, ki skozi glasbo opozarja tudi na zgodovinske napake, ki se še vedno ponavljajo.

Čeprav skladbo spremljajo živahni ritmi, njeno sporočilo posega v tematiko vojn, merjenja moči in praznega ponosa na račun ljudi, ki si želijo predvsem mirnega življenja. Hkrati predstavlja tudi pretresljivo refleksijo zgodovine, ki se vedno znova ponavlja.

Maraaya po angleški različici pesmi Alu Alu Alu predstavljata še slovensko.
"Poleg ljubezni, ki ostaja kraljica besedil, zelo rada odpirava tudi različne življenjske teme, predvsem tiste, o katerih veliko razmišljava. Tudi Alu Alu Alu govori o nečem, kar v zadnjem času spremljamo po vsem svetu: o nemirih, negotovosti in občutku brezsmiselnosti. S takšnimi pesmimi si želiva ljudi ozaveščati, hkrati pa v njih znova prebuditi srčnost. Da bi se zavedali, da smo tukaj drug za drugega, da si namenjamo lepo in ne grdo," je povedala Marjetka.

Po uspešni angleški različici skladbe, s katero sta se predstavila tudi v polfinalu izbora za San Marino Song Contest 2026, kjer sta se v konkurenci približno 800 izvajalcev z vsega sveta uvrstila med dvajset polfinalistov, sta se zdaj odločila pesem predstaviti še v slovenskem jeziku.

"Pobuda je prišla tudi s strani poslušalcev, saj so nama številni na družbenih omrežjih pisali, da si želijo še slovenske verzije. Sprva sva bila nekoliko skeptična, ker nisva vedela, ali nama bo uspelo to sporočilo prenesti tudi v slovenščino. Želela sva ohraniti tisto globoko, pretresljivo noto. Ni šlo zgolj za prevod, ampak za iskanje pravih besed, ravno prav poetičnih, da bi opisale to, kar pesem sporoča. Mislim, da nama je to uspelo," sta povedala.

Trikrat cepljen
16. 05. 2026 11.54
Veseli me da smo slovenci dobili še en glasbeni presežek, ki bo pomagal rešiti svet, predvsem pa , da se ta mladi duo vse bolj iveljavla in ni daleč dan, ko se bo ob bok postavil Avsenikom, Preprte jazzilom in Anji.
tmj
16. 05. 2026 11.53
STA ŽE PLAČALA IZVAJALCEM ZA GRADNJO HIŠE??? BAJE STA ISKALA NEKE MALENKOSTI IN SE IZOGNILA PLAČILU
bb5a
16. 05. 2026 11.37
Onadva sta srčna kot kaktus... podn od muzke, pa še večji podn od ljudi...
