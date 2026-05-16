Duo Maraaya z novo pesmijo želita ozaveščati in prebuditi srčnost

Čeprav skladbo spremljajo živahni ritmi, njeno sporočilo posega v tematiko vojn, merjenja moči in praznega ponosa na račun ljudi, ki si želijo predvsem mirnega življenja. Hkrati predstavlja tudi pretresljivo refleksijo zgodovine, ki se vedno znova ponavlja.
"Poleg ljubezni, ki ostaja kraljica besedil, zelo rada odpirava tudi različne življenjske teme, predvsem tiste, o katerih veliko razmišljava. Tudi Alu Alu Alu govori o nečem, kar v zadnjem času spremljamo po vsem svetu: o nemirih, negotovosti in občutku brezsmiselnosti. S takšnimi pesmimi si želiva ljudi ozaveščati, hkrati pa v njih znova prebuditi srčnost. Da bi se zavedali, da smo tukaj drug za drugega, da si namenjamo lepo in ne grdo," je povedala Marjetka.
Po uspešni angleški različici skladbe, s katero sta se predstavila tudi v polfinalu izbora za San Marino Song Contest 2026, kjer sta se v konkurenci približno 800 izvajalcev z vsega sveta uvrstila med dvajset polfinalistov, sta se zdaj odločila pesem predstaviti še v slovenskem jeziku.
"Pobuda je prišla tudi s strani poslušalcev, saj so nama številni na družbenih omrežjih pisali, da si želijo še slovenske verzije. Sprva sva bila nekoliko skeptična, ker nisva vedela, ali nama bo uspelo to sporočilo prenesti tudi v slovenščino. Želela sva ohraniti tisto globoko, pretresljivo noto. Ni šlo zgolj za prevod, ampak za iskanje pravih besed, ravno prav poetičnih, da bi opisale to, kar pesem sporoča. Mislim, da nama je to uspelo," sta povedala.
