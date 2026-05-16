Duo Maraaya z novo pesmijo želita ozaveščati in prebuditi srčnost

Čeprav skladbo spremljajo živahni ritmi, njeno sporočilo posega v tematiko vojn, merjenja moči in praznega ponosa na račun ljudi, ki si želijo predvsem mirnega življenja. Hkrati predstavlja tudi pretresljivo refleksijo zgodovine, ki se vedno znova ponavlja.

"Poleg ljubezni, ki ostaja kraljica besedil, zelo rada odpirava tudi različne življenjske teme, predvsem tiste, o katerih veliko razmišljava. Tudi Alu Alu Alu govori o nečem, kar v zadnjem času spremljamo po vsem svetu: o nemirih, negotovosti in občutku brezsmiselnosti. S takšnimi pesmimi si želiva ljudi ozaveščati, hkrati pa v njih znova prebuditi srčnost. Da bi se zavedali, da smo tukaj drug za drugega, da si namenjamo lepo in ne grdo," je povedala Marjetka.

Po uspešni angleški različici skladbe, s katero sta se predstavila tudi v polfinalu izbora za San Marino Song Contest 2026, kjer sta se v konkurenci približno 800 izvajalcev z vsega sveta uvrstila med dvajset polfinalistov, sta se zdaj odločila pesem predstaviti še v slovenskem jeziku.