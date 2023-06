Duo SNACK v raju: Končno sva zbrala pogum za samostojno pot

Duet dveh mladih nadobudnih idrijskih fantov SNACK je nova osvežitev na slovenski glasbeni sceni. Nace Kogej in Matic Sedej sta po letih sodelovanja v raznih skupinah zdaj stopila na skupno, a samostojno pot in v svet že poslala svojo prvo avtorsko pesem, ki sta jo naslovila V raju . "Pesem je nastala zelo hitro. Nace je imel že ustvarjeno melodijo, dodati sva ji morala le še besedilo," je o ustvarjanju pesmi povedal Matic, Nace pa je priznal, da je bila prvotna različica precej drugačna, kot jo slišimo danes.

Pri pesmi sta sodelovala s prekaljenim glasbenim mačkom Daretom Kauričem , ki je delni krivec za to, da pesem danes spominja na pop glasbo. "Midva sva izhajala iz country glasbe, šele po pogovoru z Daretom, s katerim se poznamo že vrsto let, sva se odločila, da skladbo zapeljeva v pop vode. Vseeno sva ohranila še nekaj elementov swinga in countryja ter s tem na nek način pustila svoj pečat," je razložil Nace. Besedilo sta napisala sama, pri produkciji in aranžmaju pa jima je poleg Kauriča pomagal še Nikola Klavžar . Zabavni poletni skladbi sta dodala tudi video podobo, snemala pa sta na prečudoviti slovenski obali, natančneje v Piranu.

Mlada glasbenika sta morala za to, da sta stopila na samostojno pot, zbrati veliko poguma. "Verjetno vsak glasbenik pride enkrat do točke, ko si zaželi ustvariti nekaj svojega. Za nama so leta igranja v skupinah, kjer smo preigravali razne hite drugih izvajalcev, a izvajanje lastne avtorske glasbe je nekaj povsem drugega. Končno sva zbrala pogum in se podala na solo pot," sta nase ponosna pevca, ki se za ime svojega dueta lahko zahvalita prijatelju. "Ime si je zamislil najin prijatelj. Mene radi kličejo Nack, tisti dodani S pa prihaja iz Matičevega priimka Sedej. Tako pridemo do SNACK-a. No, pa tudi drugače imava precej rada 'snacke'," je še v smehu zaključil Nace.