Duo Zemljotres: Tudi midva sva bila študenta in vse, o čem pojeva, sva doživela

Duo Zemljotres, ki sta s svojim energičnim nastopom navdušila v šovu Slovenija ima talent in si prislužila zlati gumb žirantke Ane Klašnja, zdaj z razširjeno zasedbo predstavljata novo pesem in videospot z naslovom Študent. Gre za mladostno in hkrati nostalgično skladbo, ki bi lahko postala himna vseh študentov, tako tistih, ki trenutno gulijo klopi fakultet, kot tudi tistih, ki študentske dni že nosijo v lepem spominu.

"Ugotovila sva, da študenti nimajo prave pesmi, ki bi jih združila in opisala njihov vsakdan. Tudi midva sva bila študenta in vse, o čemer pojeva, sva doživela. Od neprespanih noči do nepozabnih žurov. Pesem Študent je najin poklon nepozabnemu obdobju življenja," povesta člana dueta, ki sta znana po svoji nalezljivi pozitivni energiji.

Duo Zemljotres ima razširjeno zasedbo. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Nova pesem ni zgolj skladba ampak povabilo. Povabilo k plesu, smehu, druženju in radovednosti. "Vsak od nas nosi v sebi tistega večnega študenta. Odprtega, iskrivega in vedno pripravljenega na novo dogodivščino. To je sporočilo najine pesmi. Upava, da bo pesem Študent postala del vseh nepozabnih žurov, tistih, ki jih še bomo preigrali in tistih, ki jih z veseljem obujamo."

Nova skladba, ki jo spremlja tudi videospot, je poln mladostnega utripa in sproščene zabave. Mladi se bodo našli v zabavnih verzih, starejši pa se bodo ob poslušanju z nasmehom vrnili v svoja študentska leta. "Pesem je pravzaprav most med generacijami. Vsi smo enkrat bili študenti, ali pa to po duši še vedno smo," pravita z nasmehom.

Duo Zemljotres predstavlja pesem Študent. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Videospot za pesem so snemali v pravem študentskem vzdušju, z zabavo, ki je med snemanjem skoraj ušla izpod nadzora. "Na snemanju v baru se je razvnel pravi mini koncert, mimoidoči so se ustavili, nekateri so začeli plesati in prepevati z nama. Bilo je noro," se spominjata fanta, ki ju vedno spremlja dobra volja. V videospotu za novo pesem glavno vlogo prevzame Teja Muhič, priljubljena slovenska vplivnica, znana po nori energiji in ljubezni do slovenske narodnozabavne glasbe. V Tokratnem videospotu odigra vlogo profesorice in simpatične natakarice.

Od zlatega gumba na Talentih do številnih izkušenj

Duo Zemljotres je slovensko javnost prvič resneje zatresel leta 2024, ko sta se pojavila v šovu Slovenija ima talent in s svojim nastopom dosegla finale. "To je bila nepozabna izkušnja, ki nama je odprla vrata in dala pogum, da slediva svojim sanjam. Ponosna sva in hvaležna, da lahko danes ustvarjava glasbo, ki razveseljuje ljudi," pravita.

Duo Zemljotres FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Čeprav jima je prepoznavnost prinesla več nastopov, medijske pozornosti in prošenj za selfije, ostajata preprosta in predana ustvarjanju. "Najlepši občutek je, ko ti nekdo reče, da si mu polepšal dan s svojo glasbo. To je največ, kar si lahko želiva."