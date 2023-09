Duran Duran oktobra z novim albumom

Kot je dodal Nick Rhodes , so se odločili, da izkoristijo trenutek in ustvarijo izjemen projekt. "Skušnjavi veličastnih gotskih vizualnih podob ob temačni zvočni podlagi, polni groze in humorja, se preprosto ni bilo mogoče upreti," je pojasnil in s tem napovedal tone novega albuma, ki bo nasledil zadnjega Future Past iz leta 2021.

Skupino so leta 1978 v Birminghamu ustanovili John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes in Simon Le Bon, ime pa so si nadeli po zlobnežu iz znanstveno-fantastičnega filma Barbarella (1968). Postali so ena najbolj uspešnih skupin 80. let. V 30-letni zgodovini so prodali več kot 80 milijonov plošč in se podpisali pod vrsto uspešnic. Med njimi velja omeniti The Wild Boys, A View to a Kill, Notorious, The Reflex, Save a Prayer, Girls on Film, Ordinary World in Rio. Skupina je poleti 2012 nastopila v Sloveniji, kjer je napolnila avditorij ljubljanskih Križank.