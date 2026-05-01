Dva tedna do Evrovizije: bo slavila Finska?

Na vrhu evrovizijskih stavnic še naprej kraljujeta violinistka Linda Lampenius ter pevec Pete Parkkonen , ki bosta na letošnjem tekmovanju zastopala barve Finske. Drugo mesto trenutno zaseda Grčija s pevcem Akylasom in viralno uspešnico Ferto , na tretjem mestu pa je moč najti Dansko, ki jo bo zastopal pevec Søren Torpegaard Lund . V zadnjih tednih je nekaj mest izgubila Francija, ki ji stavnice trenutno napovedujejo četrto mesto, prvo peterico pa zaključuje Avstralija, ki v boj pošilja zvezdnico Delto Goodrem .

Našim zahodnim sosedom Italijanom stavnice napovedujejo deveto mesto, Hrvaško najdemo na 16. mestu, domačine Avstrijce pa 'šele' na 31. mestu. Slovenki Evi Mariji, ki bo zastopala Luksemburg, se trenutno nasmiha 17. mesto. Ko pride do angleškega zvezdnika Boya Georgea, ki bo v duetu s pevko Senhit branil barve San Marina, so napovedi slabše. Trenutne napovedi namreč ne obetajo velikega finala. Na zadnjem, 35. mestu, je Azerbajdžan.

Jubilejna 70. Evrovizija, ki bo letos potekala na sosednjem Dunaju, sicer že nekaj mesecev buri duhove. Evropska radiodifuzna zveza je decembra lani razburila z odločitvijo, da Izrael lahko nastopi, čemur je sledil bojkot Nizozemske, Španije, Islandije, Irske in Slovenije. Organizatorji so vročo kri skušali pomiriti z odločitvijo, da bodo v dvorano dovolili vnos palestinskih zastav ter da se ne bodo posluževali cenzure občinstva.

Marca je javnost pretresla še novica, da se je z mesta generalnega direktorja avstrijske javne radiotelevizije ORF umaknil Roland Weissmann, potem ko so se v javnosti pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju nekdanje sodelavke. Čeprav je očitke zanikal, je ocenil, da je odstop v "najboljšem interesu organizacije", saj se je želel izogniti nadaljnjemu škodovanju ugleda ORF v času, ko je ta pod svetovnim drobnogledom javnosti in pred velikim gostovanjem glasbenega tekmovanja.