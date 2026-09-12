Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Dva tedna po smrti Dolly Parton izšla njena prva posthumna pesem

Nashville, 12. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Izšla je prva posthumna pesem, pri kateri je sodelovala Dolly Parton. Country zvezdnica, ki je umrla pred dvema tednoma, je Bound to Ride posnela leta 2022 in bo vključena na albumu Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers, ki izide prihodnji mesec.

Dolly Parton je pesem Bound to Ride posnela leta 2022 in na albumu, posvečenem The Stanley Brothers, pri njej pa so sodelovale tudi članice skupine First Ladies of Bluegrass. Brata Stanley sta zimzeleno pesem posnela leta 1964 in poskrbela, da je postala uspešnica. Večina pesmi, ki je na albumu, so posneli med koncertom v studiu, Dolly pa je zaradi pandemije in z zdravjem povezanega tveganja svoj del posnela ločeno.

Dva tedna po smrti Dolly Parton je izšla prva posthumna pesem, pri kateri je sodelovala.
Dva tedna po smrti Dolly Parton je izšla prva posthumna pesem, pri kateri je sodelovala.
FOTO: AP

"Nismo vedeli, kaj bomo dobili od nje, a je izjemno opravila svoje delo. Bili smo šokirani. Bolje ne bi moralo biti," je o Dollyjinem delu pesmi povedal Garry West, lastnik glasbene založbe Compass Records.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

80-letna Paron je umrla 25. avgusta po krajši bitki z rakom, je po njeni smrti sporočil pevkin tiskovni predstavnik. Zvezdničina sestra Stella pa je v oddaji CBS Mornings razkrila, zakaj se je pevka odločila, da infotmacije o svojem zdravju skrije pred javnostjo: "Dolly ni marala negative in ni želela, da oboževalce skrbi zanjo. Ni želela, da družino skrbi zanjo. Mi, ki smo ji bili bližje, smo vedeli, skrivala pa je tudi pred ostalimi družinskimi člani."

Razlagalnik

Bluegrass je podzvrst ameriške country glasbe, ki se je razvila v 40. letih 20. stoletja v zvezni državi Kentucky. Ime je dobila po skupini Bill Monroe & The Blue Grass Boys. Zanj so značilni hitri ritmi, virtuozno igranje na akustične inštrumente, kot so banjo, mandolina, violina in kitara, ter večglasno petje, ki pogosto vključuje visoke, prodorne vokale.

Carter in Ralph Stanley sta bila pionirja bluegrass glasbe, ki sta v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja pomembno oblikovala ta žanr. Bila sta znana po svojem pristnem, tradicionalnem slogu, ki je črpal iz ljudske glasbe Apalačev. Njuna glasba je močno vplivala na številne generacije glasbenikov, njuna zapuščina pa ostaja temelj za razumevanje razvoja ameriške koreninske glasbe.

Izraz 'posthumno' se nanaša na dogodke, dela ali priznanja, ki se zgodijo po smrti neke osebe. V glasbeni industriji to pomeni, da je bila pesem ali album izdan po tem, ko je umetnik že preminil. Pogosto gre za posnetke, ki so bili ustvarjeni v času umetnikovega življenja, a so bili dokončani ali javno objavljeni šele po njegovi smrti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
dolly parton posthumna pesem pevka

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Uroš in Tjaša desetletje skupnega ustvarjanja proslavila z velikim koncertom

24ur.com V Nashvillu so se v ožjem krogu poslovili od Dolly Parton
24ur.com Katero skladbo si je za pogreb izbrala Dolly Parton?
24ur.com Pogrebni zavod objavil čustveno osmrtnico za Dolly Parton
24ur.com Umrl starejši brat Dolly Parton
24ur.com Umrla je ikonična country pevka Dolly Parton
Vizita.si Dolly Parton razkrila, kakšni 'dieti' dolguje svojo postavo
Moskisvet.com Čeprav jo je zapustil, bo njuna ljubezenska zgodba večna
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
11 navad srečnih parov pred spanjem
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Ko otroci nočejo brokolija, pripravite tole
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Staro slovensko ime, ki počasi izginja
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
zadovoljna
Portal
Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Dietetiki opozarjajo: teh 8 jutranjih navad po 40. letu upočasnjuje presnovo
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
Kako z naravnimi olji obnoviti suhe lase po morju
vizita
Portal
Ali vaša najljubša kosila počasi uničujejo vaša jetra?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Znanstveniki odkrili resno težavo z merilci spanja
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
Ste zamrznili sredi prepira? Krivi so možgani
cekin
Portal
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Takšnih bonusov zaposleni ne pomnijo: nekateri bodo prejeli do 68 mesečnih plač
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
Slovenski delodajalci vse več vlagajo v to ugodnost. Ali tudi vi spadate mednje?
moskisvet
Portal
Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala
Dovolj mu je bilo žene: oropal banko, da bi ga zaprli
Dovolj mu je bilo žene: oropal banko, da bi ga zaprli
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
Župan se je ujel v lastno past: radar, ki ga je podprl, ga je dvakrat kaznoval
dominvrt
Portal
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Mnogi lastniki hiš jeseni spregledajo to, posledice pa plačujejo mesece
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Se spomniš Dolly Bell?
Se spomniš Dolly Bell?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951