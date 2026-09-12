Dva tedna po smrti Dolly Parton izšla njena prva posthumna pesem

Dolly Parton je pesem Bound to Ride posnela leta 2022 in na albumu, posvečenem The Stanley Brothers, pri njej pa so sodelovale tudi članice skupine First Ladies of Bluegrass. Brata Stanley sta zimzeleno pesem posnela leta 1964 in poskrbela, da je postala uspešnica. Večina pesmi, ki je na albumu, so posneli med koncertom v studiu, Dolly pa je zaradi pandemije in z zdravjem povezanega tveganja svoj del posnela ločeno.

Dva tedna po smrti Dolly Parton je izšla prva posthumna pesem, pri kateri je sodelovala. FOTO: AP

"Nismo vedeli, kaj bomo dobili od nje, a je izjemno opravila svoje delo. Bili smo šokirani. Bolje ne bi moralo biti," je o Dollyjinem delu pesmi povedal Garry West, lastnik glasbene založbe Compass Records.

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80-letna Paron je umrla 25. avgusta po krajši bitki z rakom, je po njeni smrti sporočil pevkin tiskovni predstavnik. Zvezdničina sestra Stella pa je v oddaji CBS Mornings razkrila, zakaj se je pevka odločila, da infotmacije o svojem zdravju skrije pred javnostjo: "Dolly ni marala negative in ni želela, da oboževalce skrbi zanjo. Ni želela, da družino skrbi zanjo. Mi, ki smo ji bili bližje, smo vedeli, skrivala pa je tudi pred ostalimi družinskimi člani."