Dva zlikovska pogleda na EURO 2024

OGLAS

Aitch, Luciano – Baddies

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Eden ni nobeden! Za gledljiv obračun morata biti v polju vsaj dva. Prvi je iz Manchestra, drugi iz Berlina. Vsak izmed njiju prednost daje svojemu. Pa ne nujno svojim nogometnim reprezentancam, pač pa zelo zgovorno svojim FFF – fintam, foram in fantazmam. Anglež se pomenljivo pojavi v dveh dresih – v lokalnem in še v nacionalnem. Nemec mozambiškega rodu zgolj v nacionalnem, pač. Kdo je tu večji patriot? Anglež poveličuje seks, Nemec branilca iz svoje četrti Tonija Rüdigerja. Kdo tu misli resno, mislim, kdo od obeh proslavljenih raperjev tu nogometno misli resno? Sijajen produkcijski zamah temelji na vzorcu, prevzetem iz komada Baianá, to je iz uspešnice angleške drum'n'bass, torej progresivne pop starlete, krasne Nie Archives. Naj Nemci čim prej, in to z najmanj 7 : 0, nabijejo te (že čist' otopele) Angleže. Ocena: 5 Billie Eilish – Chihiro

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako očarljiv song! Čudovito Billie Eilish je v zadnjih letih dokončno zapustila najstniška tečnoba. Tako kot tale napev je tudi večji del njenega novega albuma Hit Me Hard and Soft univerzalno prepričljiv. In obenem pretežno optimističen. Poleg številnih atributov posebej poudarim odličen beat, ki je v osnovi house, po drugi strani pa tej dinamiki kanec priložnostne kislosti doda eksperimentalni zvok (plahega) bobna. Chiriro tako še lažje uspeva ohraniti precej skrivnostnosti. Song za vse priložnosti, sploh pa za poletni bluz oziroma za romantiko v vročini. Ocena: 5 Victoria Monét – Alright

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pevka in piska songov iz Atlante je bila do pred kratkim znana le kot avtorica uspešnic za druge izvajalce. Seznam njenih naročnikov je impresiven, saj so na njem tudi Chris Brown, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Selena Gomez in celo Nas. Prvi solistični album Jaguar II je glasbenica, in očitno tudi odločna plesalka, predstavila komaj lani. Zategadelj pripovedni napoj malodane lebdečega soul-pop hita Alright niti ne čudi. V bistvu gre za pajčolanast slog, ki ga je že pred desetletjem na sceno prinesla soulu, pa tudi elektroniki predana pevka in avtorica Kelela. Ocena: 3,5 Ayra Starr – Last Heartbreak Song ft. Giveon

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči