Dve desetletji flirtanja Romea in Julije

"Posneli smo že skoraj cel album, to je bil zadnja skladba. S kitaristom Luko Vundukom sva v našem starem placu ustvarjala to pesem, ko je zaigral danes zimzelen kitarski rif ... in to je bilo to! Spomnim se tudi sestanka na založbi Menart, kjer smo 'zapeli' okoli izbire prvega singla. Mi smo stavili na pesem, ki kasneje sploh ni izšla samostojno, založba pa je izbrala skladbo, ki smo jo naslovili Oktober ni za Romea in Julijo. In zapletlo se je že pri naslovu. Bilo je napeto, energija res ni bila dobra, a smo poslušali založbo. Potreben je bil le en teden radijskega predvajanja in televizijski nastop, da se je pesem prijela. Ko smo imeli konec tedna špil v ljubljanskem Eldoradu, je ta pokal po šivih in vsi so peli z nami. Ko se je čez nekaj dni vse skupaj ponovilo še na Koroškem, nam je bilo jasno, da je Romeo in Julija hit, s katerim je bend stopil stopničko višje," se spominja avtor besedila in pevec Rok Lunaček, ki smo mu zastavili še nekaj vprašanj.

Pesem Romeo in Julija ima 20 let, nova verzija je za odtenek akustičnejša, plus Marko Ramljak na violini. Menite, da lahko pesem v tudi v teh časih pusti svoj pečat, pred dvema desetletjema je bila v bistvu vaš prvi večji preboj, kajne?

V bistvu smo že s Ko je niin Njeno balado doživeli precejšnjo norijo pod odrom, to je bilo že v sredini leta 1998. Potem se ja pa zgodila še Romeo in Julija in vsi ostali hiti, ki so le še dodali piko na i. Čeprav priznam, da se takrat nismo znali najbolje soočiti s to popularnostjo, premladi smo bili. Preveč je bilo vsega za premlado in preneumno glavo. Se mi zdi skoraj boljše govoriti o tem, kako obstati, kot o preboju, ki se pač zgodi ali se pa ne. Ko enkrat si nekje v tem "obtoku", tisto je pa potem odločilna reč. Jaz vedno razmišljam premočrtno samo o glasbi. Vse ostalo je bolj variabilno in nad tistim nimam toliko vpliva. Se mi zdi čisto prav, da vendarle in ne glede na vse vidike glasbe, ki danes hodijo vštric z njo, od Instagrama, Facebooka in nešteto drugih digitalnih dejavnikov, kot je mimobežno prehitrega dojemanja glasbe, še vedno na koncu dneva velja isto pravilo kot 20 let nazaj: glasba, ki prebudi emocijo – ostane. To je tek na dolge proge. Kratkoročni uspeh Flirrta nikoli ni zanimal. Če sploh moram govoriti o nekem uspehu. Mi smo le hoteli delati glasbo in nas je vedno begalo, da smo morali le to pripeljati do ljudi – še danes nas to bega. Ampak za to obstajajo ljudje, ki to dobro delajo, mi pa moramo delati glasbo.