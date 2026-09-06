Dve desetletji glasbene kariere Eve Černe Avbelj

Nekateri odri so posebni zato, ker so veliki. Drugi so veliki, ker skrivajo v sebi zgodbo in globlji pomen. Ta pa je poseben zato, ker je domač. Eva Černe Avbelj je 20 let kariere praznovala prav na Studencu, kjer je kot deklica naredila prve korake na odru.

"Točno na tem odru sem jaz kot majhna punčka začela v pevskem zboru. To je res moj domači oder, kjer sem se zaljubila v gledališče. Verjamem, da bo kar kakšen cmok v grlu, zelo čustveno," nam je povedala pevka, ki je ob spremljavi Policijskega orkestra zapela slovenske zimzelene melodije, ljudske pesmi, operne arije, muzikale in svoje največje uspešnice.

Eva je koncert simbolično odprla s Poletno nočjo, sledila je Med iskrenimi ljudmi, nato pa Pomlad v mestu, Ta noč je moja, Mladost in ena njenih največjih uspešnic Čudeži smehljaja. Prav slednja je pred dvema desetletjema pritegnila pozornost Klemna Bunderle, ki je bil tudi eden od gostov večera.

"Še zmeraj ne verjamem, da praznuje 20 let kariere. Spomnim se njenega singla Čudeži smehljaja. Ta pesem mi je bila takrat noro všeč in sem se spraševal, kako lahko nekdo tako visoko in dobro poje. Res je vrhunska!" je povedal Bunderla.