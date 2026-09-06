Dve desetletji glasbene kariere Eve Černe Avbelj

Nekateri odri so posebni zato, ker so veliki. Drugi so veliki, ker skrivajo v sebi zgodbo in globlji pomen. Ta pa je poseben zato, ker je domač. Eva Černe Avbelj je 20 let kariere praznovala prav na Studencu, kjer je kot deklica naredila prve korake na odru.
"Točno na tem odru sem jaz kot majhna punčka začela v pevskem zboru. To je res moj domači oder, kjer sem se zaljubila v gledališče. Verjamem, da bo kar kakšen cmok v grlu, zelo čustveno," nam je povedala pevka, ki je ob spremljavi Policijskega orkestra zapela slovenske zimzelene melodije, ljudske pesmi, operne arije, muzikale in svoje največje uspešnice.
Eva je koncert simbolično odprla s Poletno nočjo, sledila je Med iskrenimi ljudmi, nato pa Pomlad v mestu, Ta noč je moja, Mladost in ena njenih največjih uspešnic Čudeži smehljaja. Prav slednja je pred dvema desetletjema pritegnila pozornost Klemna Bunderle, ki je bil tudi eden od gostov večera.
"Še zmeraj ne verjamem, da praznuje 20 let kariere. Spomnim se njenega singla Čudeži smehljaja. Ta pesem mi je bila takrat noro všeč in sem se spraševal, kako lahko nekdo tako visoko in dobro poje. Res je vrhunska!" je povedal Bunderla.
Prvi gost večera je bil njen dolgoletni glasbeni kolega in prijatelj Klemen Torkar, ki je zapel Mati bodiva prijatelja. Skupaj sta odpela še Pod rožnato planino, pri kateri ju je na citrah spremljal Tomaž Plahutnik. Sledila je Kje so tiste stezice, prav tako ob zvoku citer. Posebno mesto v programu je imel tudi poklon slovenski narodno-zabavni glasbi. Eva in Klemen Torkar sta v gorenjskih narodnih nošah zapela Avsenikovo uspešnico Lepe ste ve Karavanke, njuna izvedba pa je za Evo predstavljala enega najbolj čustvenih trenutkov večera.
Eden najmogočnejših trenutkov večera je sledil ob skladbi Oj, Triglav, moj dom, ko so se Evi na odru pridružili ženski pevski zbor Moj spev in člani moške vokalne skupine Adam Ravbar. Nato je Eva slovensko glasbeno tradicijo zamenjala za povsem drugačen svet in z opernimi biseri Quando me'n vo', O mio babbino caro in Meine Lippen, sie küssen so heiß pokazala širok razpon svojega vokala.
Za veliki finale je Eva prihranila Fantoma iz opere in svoje dolgo glasbeno potovanje pripeljala do vrhunca. Ob zaključku jo je občinstvo nagradilo z dolgim bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami.
"Moraš vedno ostati pogumen, ne glede na to, kaj ti pride naproti. In da se obkrožaš z dobrimi ljudmi," pa je Evin najbolj zlata vreden izplen dvajsetletne kariere.
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