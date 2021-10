Dve novi pop perli domači sceni dodajata eleganco

Plesna razigranost iz nove uspešnice odlične pevke in avtorice Taje.

TAJA - Sledim sebi

Taja se znova predaja discu. Rezultat je sproščen in navdihujoč. Temeljna melodijska zanka komada Sledim sebi je sicer zelo preprosta, toda po prepogibih oziroma po mini pavzah med tremi sklopi zlitje vseh teh ohrani pristnost. Odlično centriran pevkin izhodni glasovni štih nato lahkotno nadzoruje celoto. Povsem v slogu besedila, ki pa je le pogojno navihano. To načenja srčne težave, ki jih Taja - zdaj že skoraj pregovorno - rešuje s kar odkrito emancipacijsko ostrino. Tako je pač, če vestno slediš sebi. Ocena: 5 YAMYAM ft. BALLADERO - Poletim

Dasiravno Ballderovega glasu, ki se zdi bolj primeren za komorne rabe, v zvedavem in dosledno plastificiranem staccato objemu sprva ne bi pričakovali, se songu Poletim posreči poleteti, prav zares, do neslutenih višav. Odlično zasnovana podlaga do prvega refrena vodilni vokal komaj zdrami. Zato pa Balladero malce kasneje že povsem navdušeno pozabi na svojo bolj filozofsko interpretativno komoditeto - ter virtuozno zgrabi vse, kar plenka, zvončklja, brenka okrog njega. YamYam, kar je alter ego Davida Halba, bobnarja pri bendu Warefox, je nekaj navdiha pobral v osemdesetih, tako da prva skupna vaja dveh bližnjih glasbenih sorodnikov, če ne kar glasbenih polbratov, dozori v zelo takten in dopadljiv hit. Ocena: 5 JENEVIEVE - Midnight Charm

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poleg pevkinega nespornega šarma, dehtečega vrhunca songa ter njene obče ljubkosti in radoživosti, lahko na primeru že poleti predstavljene uspešnice koketne Floridčanke izdatno uživamo tudi v superiorni basovski linij. Temelj te popevke je res izjemen. Jenevieve lahko opazujemo na stilistični ločnici med soulom in popom, pri čemer zna dekle tudi še kar dobro repati. Vsekakor v posluh toplo priporočam njen debitantski album Division. In opozorim, da je ta šele začetek njenih velikih in dolgotrajnih glasbenih uspehov. Ocena: 4,5 TOVE STRYKE - Start Walking

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke