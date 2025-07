Dvojec Arbadakarba v poletje z novo pesmijo: Skozi igro in z domišljijo je vse lažje

Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec sta ob koncu šolskega leta pripravila presenečenje. Predstavila sta namreč otroško pesem Beli zobki . "Pesem je nastala ob umivanju zobkov kot motivacija otrokom, saj verjameva, da je skozi igro in z domišljijo vse lažje," sta povedala cirkuška umetnika Arbadakarba .

Beli zobki je njuna druga glasbena stvaritev po Plešem po dežju. V videospotu so zaplesali mladi plesalci iz Plesne šole Samba. "To je bil čudovit projekt, pri katerem smo vsi neizmerno uživali in se zabavali," sta še povedala izvajalca.

Pod besedilo sta se podpisala Rok Terkaj - Trkaj in Matjaž Kekec, melodijo pa so ustvarili Damjan Jović, Adam Velić, Trkaj in Kekec.