Dvojec Romachild: Čas je, da se malo ustavimo in zadihamo

Romachild se s svojo edinstveno glasbeno identiteto in nepopustljivo strastjo do glasbe slovenskemu občinstvu predstavljata z novo pesmijo. Dvojec je v zadnjem letu izdal svoj prvi singel z naslovom Supersonic Gaucho, v naslednjih mesecih še La La King in Half Is Not Enough, v jeseni pa je izšel njun prvi EP, imenovan Matador.

OGLAS

Dvojec Romachild predstavlja novo pesem z naslovom Vzem si ga. Komad je poln energije in pozitive, besedilo pa prepriča s spevnostjo in globino misli predstavljeno na preprost način v že prepoznavni Romachild maniri. Skladba je namenjena sodobniku, ki mu čas mineva prehitro. Besedilo spodbuja, da si vzamemo čas za življenje, se ozremo okrog sebe in ne pozabimo živeti tu in zdaj. Pesem spodbuja, da si vzamemo čas za veselje in da uživamo v trenutkih, ki so nam na voljo.

Dvojec Romachild predstavlja novo pesem. FOTO: POP TV icon-expand

"Današnji človek je izgubil stik s sabo in pozabil, da je vse, kar je in ima, ta trenutek. Pesem ga nagovarja, da se ustavi in si vzame čas zase," pravi dvojec in dodaja: "Čas je, da se malo ustavimo in zdihnemo, oddahnemo, gremo na sonce, zapremo oči in rečemo 'Aha, tukaj sem.' Odložimo telefon, stopimo z gasa, ker je življenje tudi kaj drugega kot hitenje ali pa odtujenost od samega sebe."