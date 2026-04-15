Dvorana slavnih rock'n'rolla bogatejša za devet novih članov

Seznam novih članov so razkrili v ponedeljek zvečer med predvajanjem televizijske oddaje American Idol . Poleg omenjenih bodo v dvorano slavnih sprejeli še skupine Joy Division/New Order , Sade in Wu-Tang Clan , poroča britanski Guardian .

Za sprejem v dvorano slavnih med drugim velja pogoj, da je prvi glasbeni posnetek izvajalca star najmanj 25 let. Nominirance je izbralo več kot 1200 umetnikov in poznavalcev iz glasbene industrije. Nekateri so bili za sprejem v dvorano v preteklosti že nominirani, rokerja Phila Collinsa pa so s sprejemom v hram slavnih nagradili že kot člana angleške skupine Genesis, ki je bila ustanovljena leta 1967.

Glasbenike bodo v Hišo slavnih v ameriškem Clevelandu simbolično sprejeli novembra. Med letos nominiranimi glasbeniki so bili tudi Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition in Shakira.