Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Dvorana slavnih rock'n'rolla bogatejša za devet novih članov

Cleveland, 15. 04. 2026 10.25 pred 13 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Queen Latifah (Dana Owens)

Dvorana slavnih rock'n'rolla bo bogatejša za devet legend iz sveta glasbe, ki so jih s sprejemom v hram slavnih nagradili zaradi njihove izvirnosti in zgodovinskega vpliva na rock'n'roll glasbo. Med novimi člani so glasbeniki Phil Collins, Billy Idol, Queen Latifah in zasedbi Iron Maiden ter Oasis, posthumno tudi ameriški glasbenik Luther Vandross.

Seznam novih članov so razkrili v ponedeljek zvečer med predvajanjem televizijske oddaje American Idol. Poleg omenjenih bodo v dvorano slavnih sprejeli še skupine Joy Division/New Order, Sade in Wu-Tang Clan, poroča britanski Guardian.

Za sprejem v dvorano slavnih med drugim velja pogoj, da je prvi glasbeni posnetek izvajalca star najmanj 25 let. Nominirance je izbralo več kot 1200 umetnikov in poznavalcev iz glasbene industrije. Nekateri so bili za sprejem v dvorano v preteklosti že nominirani, rokerja Phila Collinsa pa so s sprejemom v hram slavnih nagradili že kot člana angleške skupine Genesis, ki je bila ustanovljena leta 1967.

Glasbenike bodo v Hišo slavnih v ameriškem Clevelandu simbolično sprejeli novembra. Med letos nominiranimi glasbeniki so bili tudi Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition in Shakira.

Lani so se v dvorano slavnih pridružili skupini Bad Company in Soundgarden, pevci Chubby Checker, Joe Cocker in Cyndi Lauper ter dua The White Stripes in Outkast.

Dvorana slavnih člani Phil Collins Billy Idol Queen Latifah
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajki
15. 04. 2026 11.35
Billy Idol in Iron Maiden zasluženo
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677