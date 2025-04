Dvorana slavnih rock'n'rolla bogatejša za sedem novih članov.

Dvorana slavnih rock'n'rolla je bogatejša za sedem novih članov. Glasbenike bodo v Hišo slavnih v ameriškem Clevelandu simbolično sprejeli novembra letos. "Njihova glasba je dala glas generacijam in vplivala na nešteto umetnikov, ki so šli po njihovih stopinjah," je ob tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal predsednik Dvorane slavnih John Sykes .

Za sprejem v Dvorano slavnih med drugim velja pogoj, da je prvi glasbeni posnetek izvajalca star najmanj 25 let. V preteklih letih so bili Cyndi Lauper, Soundgarden in The White Stripes že med nominiranci. Tokrat je bilo skupno nominiranih 14 glasbenih izvajalcev, med njimi še Mariah Carey, Billy Idol, Joy Division/New Order in Oasis.

Lani so v Dvorano slavnih sprejeli osem pevcev oziroma skupin, med njimi so Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Foreigner in Dave Matthews Band.