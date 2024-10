Dvorana slavnih rokenrola dobila nove člane, med njimi legendarna Cher

Na 39. slovesnost sprejema novih članov v Dvorano slavnih rokenrola v Clevelandu se je zvrstila kopica znanih obrazov. Med peturno prireditvijo so tudi uradno člani dvorane postali pop zvezdnica Cher , hip hop soul kraljica Mary J. Blige , princ teme in heavy metala Ozzy Osbourne , rokerji Foreigner ter ikona soula Dionne Warwick . Čast so si prislužili tudi Peter Frampton , pionirji hip hopa A Tribe Called Quest , pionirji panka MC5 , Jimmy Buffett ter zasedbi Kool & the Gang in Dave Matthews Band .

Cher je v zabavnem zahvalnem govoru dejala, da je na sprejem čakala zelo dolgo, recept za uspeh pa pripisala dejstvu, da nikoli ni obupala. "Lažje se je bilo dvakrat ločiti kot priti v Dvorano slavnih rokenrola," se je pošalila in dodala, da se zaveda, da je dobra, a ne odlična pevka, kljub temu pa da je za vedno spremenila zvok glasbe. V zahvalnem govoru se je poklonila svoji mami.

Za enega od vrhuncev večera je poskrbela prav Cher, ki je svoj hit Believe zapela v družbi Due Lipe , njun nastop pa je v poustvarjeni kreaciji ene od Cherinih drznih oblek napovedala igralka Zendaya . Ta je med govorom poudarila, da je Cher edina ženska, ki se je na vrh Billboardove lestvice zavihtela v vsakem izmed zadnjih sedmih desetletij.

Cher in Dua Lipa sta skupaj zapeli hit Believe.

Dr. Dre je v dvorano pospremil hip hop in soul kraljico Mary J. Blige, ki je v zahvalnem govoru prav tako delila modrosti, med drugim tudi: "Premikajte se z milino. Zaupajte potovanju. Vredni ste." Princa teme Ozzyja Osbourna je medtem na odru napovedal igralec Jack Black, glasbenik pa je govor v svojem slogu poslušal iz udobja svojega prestola, ki so ga krasili netopirji. Princ teme je zasluge za svojo samostojno kariero pripisal pokojnemu kitaristu Randyju Rhoadsu, ki mu je pomagal, potem ko so ga vrgli iz Black Sabbatha, ter svoji družini. Prav s skupino se je Ozzy leta 2006 že uvrstil v Dvorano slavnih rokenrola.

Na prireditvi so v družbi preostalih novih članov dvorane nastopili še pevka Jennifer Hudson, raperka Queen Latifah, raper Common, nekdanja Disneyjeva otroška zvezdnica Demi Lovato, legendarni kitarist Slash in zmagovalka prvega Ameriškega Idola Kelly Clarkson. Nastopil je tudi country zvezdnik Keith Urban. Tekom prireditve so se posvetili tudi pokojnim glasbenikom, tudi nedavno umrlemu Liamu Paynu.