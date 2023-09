Đouži pa Pero: Prekmurski dialekt je melodičen, zato besedila v prekmurščini

Domača glasbena scena je bogatejša za še en duet, sestavljata pa ga Đouži in Pero , Prlek in Prekmurec, ki sta se našla v rap glasbi z besedili v prekmurščini. Da ne gre zgolj za kratkoročno sodelovanje, dokazujeta s petim singlom, ki sta ga naslovila Pero , zanj pa sta posnela tudi videospot v sodelovanju z mladim filmskim ustvarjalcem Bernardom Rebernikom . Čeprav sta skupaj glasbena novost, pa je predvsem Jože na glasbeni sceni stari znanec, ki je v svoji večletni karieri sodeloval s številni glasbeniki, ki prihajajo predvsem z jazz vod.

Jože, ti si bobnar, ki ga pretežno poznamo iz jazz glasbe. Kako je prišlo do sodelovanja s Perotom in preskok v raperske vode?

Jože: Sem profesionalni glasbenik, ki rad izvaja in ustvarja glasbo, ne glede na zvrst oziroma žanr. V mladosti me je kot mladega fanta zanimalo le bobnanje, danes je to drugače. Ker se z glasbo ukvarjam profesionalno, skrbim tudi za vse ostale aspekte tega poklica. Skrbim za promocijo svojega dela, poučujem, vodim finance, organiziram dogodke, skrbim za ozvočenje, delujem kot producent, raziskujem, se učim in ta dinamika dela mi zelo ustreza. Vesel sem, da me je moja radovednost po odkrivanju nove glasbe pripeljala do srečanja s Perotom. Ker ima hip-hop glasba korenine v jazzu, ni nenavadno, da sva se hitro ujela. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bom znašel v teh vodah.

Kako bi opisala dvojec Pero in Đouži? Kdo sta, kaj vaju druži in kakšna je vajina zgodba?

Pero: Spoznala sva se leta 2021 pri skupnem prijatelju Robertu Juraku v njegovi galeriji ART Jurak. Povezala naju je želja po skupnem ustvarjanju nove glasbe, kmalu pa sva ugotovila, da naju združujejo tudi podobna miselnost, kreativnost in interesi. Po začetku vojne v Ukrajini 2022 sva ustvarila pesem Ka se zgodilo?, ki sva jo v mesecu aprilu 2022 izdala kot najin prvi singl. Ker sva se dobro ujela v ustvarjalnem procesu, sva nadaljevala z delom in nastale so pesmi Enostavnost, Betonska rapsodija in Venci. Pesmi so precej družbeno kritične, ker pa sva sama pozitivna po naravi, sva kot protiutež ustvarila pesem Đouži pa Pero.