O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

V kratkem sporočilu, v katerem Izrael po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni posebej omenjen, je EBU v četrtek potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic.

Kot še navaja pismo, se vodstvo EBU zaveda, da v tej zadevi ni mogoče doseči soglasnega stališča, zato je bila odločitev o vprašanju sodelovanja na Evroviziji 2026 sprejeta na glasovanju, na katerem bodo članice imele vsaka po en glas, še poroča APA.

Hkrati je EBU po navedbah APA še poudarila, da je vodstvo EBU prepričano, da zveza zagovarja vključenost in odprt kulturni dialog, ki odraža vrednote javnih medijev.