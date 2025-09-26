Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

Ženeva, 26. 09. 2025 15.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
34

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizatorka tekmovanja za pesem Evrovizije, je sporočila, da bo novembra pripravila spletno srečanje, na katerem bodo glasovali o sodelovanju na evrovizijskem tekmovanju v prihodnjem letu. Izrael bo moral na glasovanju za nastop na prihodnjem tekmovanju na Dunaju prejeti vsaj 51 odstotkov glasov.

V kratkem sporočilu, v katerem Izrael po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni posebej omenjen, je EBU v četrtek potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.

Evrovizija v Baslu
Evrovizija v Baslu FOTO: Profimedia

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic.

Kot še navaja pismo, se vodstvo EBU zaveda, da v tej zadevi ni mogoče doseči soglasnega stališča, zato je bila odločitev o vprašanju sodelovanja na Evroviziji 2026 sprejeta na glasovanju, na katerem bodo članice imele vsaka po en glas, še poroča APA.

Hkrati je EBU po navedbah APA še poudarila, da je vodstvo EBU prepričano, da zveza zagovarja vključenost in odprt kulturni dialog, ki odraža vrednote javnih medijev.

Preberi še Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Hkrati je letos več držav, med njimi tudi Slovenija, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo prihodnje leto sodeloval Izrael.

Konflikt na območju Gaze se je začel z obsežnim terorističnim napadom palestinskega gibanja Hamas na jugu Izraela oktobra 2023, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, zajeli pa so tudi več kot 250 talcev.

Preberi še Sodelovanje Izraela na Evroviziji: Kallas se ne strinja z ukrepi

Po navedbah zdravstvenih oblasti na območju Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa, je bilo v dveh letih intenzivnega izraelskega bombardiranja ubitih več kot 65.400 Palestincev. Prejšnji teden je neodvisna preiskava Združenih narodov ugotovila, da je Izrael zagrešil genocid nad Palestinci na območju Gaze. ZN prav tako navajajo, da mnogi prebivalci Gaze trpijo zaradi lakote.

evrovizija ebu izrael
Naslednji članek

Britanski pevec in tekstopisec Bryan Ferry dopolnil 80 let

SORODNI ČLANKI

Na Putinovi Evroviziji slavil Vietnamec Duc Phuc

Sodelovanje Izraela na Evroviziji: Kallas se ne strinja z ukrepi

Tudi Španija v bojkot Evrovizije, če bo tekmoval Izrael

Bojkot Evrovizije napoveduje tudi Nizozemska

Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju, če bo tam Izrael

KOMENTARJI (34)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
26. 09. 2025 16.31
-1
He, he ... vidim, da iz dvorane korakajo samo "Občani" z "našimi" slovenskimi "Občani" vred .. !!!
ODGOVORI
0 1
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 16.25
+0
Tako sem vesel,da SDS podpira genocid nad otroki v Gazi in da so na Izraelskem plačilnem seznamu.
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
26. 09. 2025 16.24
+2
židje lahko nastopajo skupaj z iranci,somalci,libijci,libanonci,palestinci kje oni spadajo med njih,ne pa v evropo
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 16.15
+2
Židi so rekli, da je treba Hamas uničiti vse do zadnjega pajaca .... To kar Žid obljubi, to tudi naredi !!!
ODGOVORI
5 3
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 16.33
Res sem vesel,da si ljubitelj Židov in ne recimo Slovencev.
ODGOVORI
0 0
ulebule
26. 09. 2025 16.15
+1
Izraelce treba preselit u Ameriko!
ODGOVORI
4 3
fljfo
26. 09. 2025 16.14
+0
Kako so Izraelci lahko sploh do sedaj bili na Evroviziji?
ODGOVORI
5 5
Potouceni kramoh
26. 09. 2025 16.18
+3
Tko kot Australci.Kjer je keš vse laufa.
ODGOVORI
4 1
fljfo
26. 09. 2025 16.20
+2
Ni prav!
ODGOVORI
2 0
Darko32
26. 09. 2025 16.05
+3
Če gledamo zemljepisno je nedopustno, da v tekmovanju za pesem Evrovizije nastopajo IZRAELCI. Namreč to v trenutku ruši dotično tekmovanje. NAmreč naj se rpijavijo vsi iz Evropskih držav in po nekem redu tekmujejo. Nevem kje je logika, da sodelujejo v tekmovanju za pesem Evrovizije ŽIDJE. Zato pravim, da je potrebno to urediti in izključiti vse, k iniso iz Evrope. Soačsno pa organizirati tekmovanje, kjer naj si IZRAEL vključi v tekmovanje v wsvojih regiji. Zato je ta poteza celo zrušila ugled Evrovizije, saj je v trenutku dobila ožigosanje, da gre za politično tekmovanje in ne neko tekmovanje pesmi in izvajalcev.
ODGOVORI
7 4
DIKLOVE
26. 09. 2025 16.08
+2
Pa dobro ves, da se ne gre za to, ker niso v EU. Ceprav se strinjam.
ODGOVORI
4 2
GAYPROPAGANDA
26. 09. 2025 16.18
+1
EuroVIZIJA! Saj sodeluje tudi Turčija, Avstralija, včasih je tudi Maroko!
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
26. 09. 2025 16.02
+8
Pa še za Slovenijo naj glasujejo, da nikoli več v zgodovini, ne sodeluje pri tej mavrici defektov ... !!!
ODGOVORI
10 2
natas999
26. 09. 2025 16.00
+3
komedija
ODGOVORI
3 0
Ici
26. 09. 2025 15.58
+0
Kje pa glasujejo o svetovnem teroristu št.1, ki se mu reče ZDA? Nikjer, a ne?!
ODGOVORI
4 4
DIKLOVE
26. 09. 2025 15.48
+5
Kje ste bli pa 7 oktobra? se danes majo talce... kdor ne vidi problema v teh Islamistih mu manjka par kolsc v glavi.
ODGOVORI
8 3
fljfo
26. 09. 2025 15.50
-5
Kaj imajo islamisti s tem, da se Izrael ne nahaja v Evropi?
ODGOVORI
2 7
DIKLOVE
26. 09. 2025 15.56
+1
Ne se slepit. A zato, ker ni v Evropi ali zaradi cesa drugega bodo glasovali?
ODGOVORI
4 3
fljfo
26. 09. 2025 16.02
-3
Kot prvo niso v Evropi in kot drugo izvajajo genpcod...
ODGOVORI
3 6
DIKLOVE
26. 09. 2025 16.05
+3
Kaj mislis, da je bilo pa 7.Oktobra? prijatelsko zbiranje?
ODGOVORI
6 3
Rožle Patriot
26. 09. 2025 16.06
+3
In ravno včeraj je priznal sam Abas, tako po ovinjih, da je glavni problem sam Hamas !!! Pravi, da Hamas ni ljudstvo, da nimajo nič z 5. oktobrom ... ne vem zakaj se mu že ne uprejo in vojne bi bilo takoj konec ..
ODGOVORI
5 2
fljfo
26. 09. 2025 16.06
+0
Ne
ODGOVORI
2 2
StayALive
26. 09. 2025 15.45
-2
No le pljuvajte še malo po židih. Kmalu vas bodo spet đihadisti natikali na kole. Potem bo pa spet Janša kriv.
ODGOVORI
4 6
NoviceResnice
26. 09. 2025 15.44
-2
Izrael bi zmagu drugač
ODGOVORI
3 5
borjac
26. 09. 2025 15.44
+1
Izraelce VEN IZ DVORANE , VEN IZ EVROPSKEGA ODRA !!!!!
ODGOVORI
7 6
M_teoretik
26. 09. 2025 15.40
+6
Zarad mene je lahko Izrael tud kandidatka za vstop v EU. Sam pri tem se ve kakšen je protokol. Za začetek naj prenehajo z genocidom v Gazi. Za nastope na Evroviziji, pa glih tako bi morale bit neke moralne norme kot to velja za agresijo Rusije!?
ODGOVORI
10 4
devlon
26. 09. 2025 15.35
+5
izraelce treba prepovedat povsod
ODGOVORI
12 7
Antijudeo
26. 09. 2025 15.30
+7
Kdaj pa so imeli glasovanje za rusijo? Aha niso
ODGOVORI
11 4
fljfo
26. 09. 2025 15.35
+7
Tako ke...Brez glasovanja kot za Ruse
ODGOVORI
10 3
Potouceni kramoh
26. 09. 2025 15.30
+7
A jih ne bodo frcnil tko kot so Ruse pred leti..a to pa ne ..ker se pr židih vse začne in konča.
ODGOVORI
10 3
supergigi
26. 09. 2025 15.27
-8
Podpora Izraelu proti palestinskim teroristom.
ODGOVORI
8 16
NoviceResnice
26. 09. 2025 15.34
+1
Hočem stisnt palec gor in ne da...
ODGOVORI
5 4
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 15.26
+4
V SDS podpirajo genocid nad otroki v Gazi in so na Izraelskem plačilnem seznamu.
ODGOVORI
14 10
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256