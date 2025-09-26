O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

V kratkem sporočilu, v katerem Izrael po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni posebej omenjen, je EBU v četrtek potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri se bo odločalo o sodelovanju.
Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic.
Kot še navaja pismo, se vodstvo EBU zaveda, da v tej zadevi ni mogoče doseči soglasnega stališča, zato je bila odločitev o vprašanju sodelovanja na Evroviziji 2026 sprejeta na glasovanju, na katerem bodo članice imele vsaka po en glas, še poroča APA.
Hkrati je EBU po navedbah APA še poudarila, da je vodstvo EBU prepričano, da zveza zagovarja vključenost in odprt kulturni dialog, ki odraža vrednote javnih medijev.
Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Hkrati je letos več držav, med njimi tudi Slovenija, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo prihodnje leto sodeloval Izrael.
Konflikt na območju Gaze se je začel z obsežnim terorističnim napadom palestinskega gibanja Hamas na jugu Izraela oktobra 2023, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, zajeli pa so tudi več kot 250 talcev.
Po navedbah zdravstvenih oblasti na območju Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa, je bilo v dveh letih intenzivnega izraelskega bombardiranja ubitih več kot 65.400 Palestincev. Prejšnji teden je neodvisna preiskava Združenih narodov ugotovila, da je Izrael zagrešil genocid nad Palestinci na območju Gaze. ZN prav tako navajajo, da mnogi prebivalci Gaze trpijo zaradi lakote.
