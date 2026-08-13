EBU po letošnjem bojkotu zaostrila pravila: novost se tiče držav v vojni

Svet so preplavila nova pravila in odločitve Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki organizira Pesem Evrovizije, največ pozornosti pa je pritegnila novost, povezana z varnostjo. Spremembo je odobril upravni organ tekmovanja po povratnih informacijah sodelujočih radiotelevizijskih hiš po Evroviziji 2026 na Dunaju. Navaja, da bodo zmagovalne države prav tako diskvalificirane iz gostiteljstva, če "občutljiva geopolitična situacija" vpliva na "varnost, zaščito ali stabilnost njihove države ali neposredne regije". Posodobitev bo interpretirana kot odziv na nadaljnjo prisotnost Izraela na tekmovanju sredi kritik njegovih vojaških dejanj v Gazi in na Bližnjem vzhodu.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Izrael na Evroviziji Profimedia

Izraelski prdstavnik na Evroviziji AP

Palestinska zastava med nastopom Izraela na Evroviziji Profimedia

Izrael ostaja del Evrovizije AP

Na protestu proti sodelovanju Izraela na Evroviziji štirje poškodovani. Profimedia

Protest proti udeležbi Izraela na Evroviziji Profimedia

Protest proti udeležbi Izraela na Evroviziji Profimedia













Novembra lani je po neuspelem poskusu suspendiranja Izraela pet radiotelevizijskih hiš napovedalo bojkot tekmovanja – vključno z evrovizijskima velikanoma Španijo in Irsko. Med njimi je tudi Slovenija. Kljub protestom je Izraelec Noam Bettan na koncu osvojil drugo mesto s svojo pesmijo Michelle. To je bilo drugo leto zapored, da je Izrael osvojil drugo mesto – in nekatere sodelujoče radiotelevizijske hiše so zasebno izrazile pomisleke glede varnosti tekmovanja v Jeruzalemu ali Tel Avivu, če bi država v prihodnosti zmagala. Čeprav bo Izrael nedvomno tarča spremembe pravil, bo to vplivalo tudi na Ukrajino, ki je od ruske invazije leta 2022 vpletena v dolgotrajno vojno.

Ukrajinska skupina Kalush Orchestra je namreč istega leta zmagala na Evroviziji, zaradi česar so organizatorji Evrovizije izvedli "celovito oceno in študijo izvedljivosti", da bi ugotovili, ali se lahko tekmovanje leta 2023 izvede v Kijevu. Na koncu so se odločili, da so varnostna tveganja prevelika, zato je Združeno kraljestvo prevzelo gostiteljstvo tekmovanja v Liverpoolu.

EBU NDR tiskovna konferenca FOTO: Alesh Maatko

Nova pravila tako formalizirajo ta postopek in določajo, da lahko EBU, ki organizira Evrovizijo, "kjer je to potrebno", "naroči neodvisno varnostno oceno regije zmagovalca". V takšnem primeru se bo EBU posvetoval z referenčno skupino, da ugotovi, ali je zmagovalna članica sposobna varno gostiti tekmovanje. Če zmagovalna država ne more gostiti, bo EBU izbrala alternativnega izdajatelja programa, ki bo vodil največje glasbeno tekmovanje na svetu. A pomembno je, da "ne bo treba uprizoriti dogodka v imenu drugega člana". (Leta 2023 je BBC sodeloval s svojim ukrajinskim kolegom, da bi na tekmovanju odražal dediščino države).

Dara FOTO: Profimedia

Pojasnjena tudi ostala pravila

Druga pravila, objavljena v torek, so zvišala minimalno starost za sodelovanje na Evroviziji s 16 na 18 let in pojasnila predpise o uporabi spremljevalnih skladb. Od leta 1999 so živi instrumenti dejansko prepovedani, v živo nastopa le glavni vokalist. Od tekmovanja naslednje leto spremljevalna skladba ne sme "neupravičeno pomagati" pevcu ali pevcem na odru, na primer z vključitvijo vnaprej posnetega glasu, ki poje glavno melodijo, da bi okrepil ali podprl nastop v živo. "Pojasnjeno besedilo je namenjeno zaščiti integritete vsakega nastopa in zagotavljanju, da občinstvo vedno sliši glavni vokal v vsaki pesmi, izvedeni v živo," je dejal EBU. Direktor Evrovizije Martin Green je ob komentiranju posodobljenih pravil dejal: "Te spremembe so namenjene večji jasnosti vsem vpletenim, zaščiti umetnikov in zagotavljanju, da bo tekmovanje še naprej zagotavljalo varno in prijazno okolje, hkrati pa ohranilo duh in integriteto, zaradi katerih je tekmovanje za pesem Evrovizije tako posebno." Naslednje leto bo tekmovanje potekalo v Bolgariji, potem ko je njihova udeleženka Dara zmagala na izdaji leta 2026 s svojo klubsko himno Bangaranga.