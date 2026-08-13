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EBU po letošnjem bojkotu zaostrila pravila: novost se tiče držav v vojni

Ženeva, 13. 08. 2026 11.55 pred 5 urami 3 min branja 40

Avtor:
A. J.
Izrael ostaja del Evrovizije

Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so posodobili svoja pravila, povezana z varnostjo. Kljub pričakovanjem ne gre za avtomatično izključitev držav v vojni, temveč za pravico do gostovanja. Če zmaga država, vpletena v oborožen spopad, ta od zdaj naprej ne bo mogla gostiti tekmovanja naslednje leto.

Svet so preplavila nova pravila in odločitve Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki organizira Pesem Evrovizije, največ pozornosti pa je pritegnila novost, povezana z varnostjo. Spremembo je odobril upravni organ tekmovanja po povratnih informacijah sodelujočih radiotelevizijskih hiš po Evroviziji 2026 na Dunaju. Navaja, da bodo zmagovalne države prav tako diskvalificirane iz gostiteljstva, če "občutljiva geopolitična situacija" vpliva na "varnost, zaščito ali stabilnost njihove države ali neposredne regije".

Posodobitev bo interpretirana kot odziv na nadaljnjo prisotnost Izraela na tekmovanju sredi kritik njegovih vojaških dejanj v Gazi in na Bližnjem vzhodu.

Novembra lani je po neuspelem poskusu suspendiranja Izraela pet radiotelevizijskih hiš napovedalo bojkot tekmovanja – vključno z evrovizijskima velikanoma Španijo in Irsko. Med njimi je tudi Slovenija. Kljub protestom je Izraelec Noam Bettan na koncu osvojil drugo mesto s svojo pesmijo Michelle. To je bilo drugo leto zapored, da je Izrael osvojil drugo mesto – in nekatere sodelujoče radiotelevizijske hiše so zasebno izrazile pomisleke glede varnosti tekmovanja v Jeruzalemu ali Tel Avivu, če bi država v prihodnosti zmagala.

Čeprav bo Izrael nedvomno tarča spremembe pravil, bo to vplivalo tudi na Ukrajino, ki je od ruske invazije leta 2022 vpletena v dolgotrajno vojno.

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Ukrajinska skupina Kalush Orchestra je namreč istega leta zmagala na Evroviziji, zaradi česar so organizatorji Evrovizije izvedli "celovito oceno in študijo izvedljivosti", da bi ugotovili, ali se lahko tekmovanje leta 2023 izvede v Kijevu. Na koncu so se odločili, da so varnostna tveganja prevelika, zato je Združeno kraljestvo prevzelo gostiteljstvo tekmovanja v Liverpoolu.

EBU NDR tiskovna konferenca
EBU NDR tiskovna konferenca
FOTO: Alesh Maatko

Nova pravila tako formalizirajo ta postopek in določajo, da lahko EBU, ki organizira Evrovizijo, "kjer je to potrebno", "naroči neodvisno varnostno oceno regije zmagovalca". V takšnem primeru se bo EBU posvetoval z referenčno skupino, da ugotovi, ali je zmagovalna članica sposobna varno gostiti tekmovanje.

Če zmagovalna država ne more gostiti, bo EBU izbrala alternativnega izdajatelja programa, ki bo vodil največje glasbeno tekmovanje na svetu. A pomembno je, da "ne bo treba uprizoriti dogodka v imenu drugega člana". (Leta 2023 je BBC sodeloval s svojim ukrajinskim kolegom, da bi na tekmovanju odražal dediščino države).

Dara
Dara
FOTO: Profimedia

Pojasnjena tudi ostala pravila

Druga pravila, objavljena v torek, so zvišala minimalno starost za sodelovanje na Evroviziji s 16 na 18 let in pojasnila predpise o uporabi spremljevalnih skladb. Od leta 1999 so živi instrumenti dejansko prepovedani, v živo nastopa le glavni vokalist. Od tekmovanja naslednje leto spremljevalna skladba ne sme "neupravičeno pomagati" pevcu ali pevcem na odru, na primer z vključitvijo vnaprej posnetega glasu, ki poje glavno melodijo, da bi okrepil ali podprl nastop v živo.

"Pojasnjeno besedilo je namenjeno zaščiti integritete vsakega nastopa in zagotavljanju, da občinstvo vedno sliši glavni vokal v vsaki pesmi, izvedeni v živo," je dejal EBU. Direktor Evrovizije Martin Green je ob komentiranju posodobljenih pravil dejal: "Te spremembe so namenjene večji jasnosti vsem vpletenim, zaščiti umetnikov in zagotavljanju, da bo tekmovanje še naprej zagotavljalo varno in prijazno okolje, hkrati pa ohranilo duh in integriteto, zaradi katerih je tekmovanje za pesem Evrovizije tako posebno." 

Naslednje leto bo tekmovanje potekalo v Bolgariji, potem ko je njihova udeleženka Dara zmagala na izdaji leta 2026 s svojo klubsko himno Bangaranga.

Razlagalnik

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ustanovljena leta 1950, je največje združenje javnih medijskih hiš na svetu. Njena glavna naloga je spodbujanje sodelovanja med javnimi radiotelevizijami, izmenjava vsebin, kot so športni prenosi in glasbeni dogodki, ter zagotavljanje tehnične podpore za mednarodno oddajanje. EBU je najbolj znana kot organizator Pesmi Evrovizije, kjer postavlja pravila, skrbi za produkcijo in zagotavlja, da tekmovanje poteka v skladu z mednarodnimi standardi in vrednotami javnega servisa.

Geopolitična situacija se nanaša na preplet geografskih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na odnose med državami in stabilnost določenih regij. Vključuje vprašanja, kot so vojaški spopadi, ozemeljski spori, diplomatske napetosti ali notranjepolitična nestabilnost. Ko organizatorji velikih mednarodnih dogodkov, kot je Evrovizija, ocenjujejo geopolitično situacijo, preverjajo, ali bi lahko ti dejavniki ogrozili varnost udeležencev, obiskovalcev in nemoten potek prireditve.

Zvišanje starostne meje na 18 let je ukrep, namenjen zaščiti integritete tekmovanja in dobrobiti mladih izvajalcev. Ker je Pesem Evrovizije dogodek z ogromnim medijskim pritiskom, intenzivno mednarodno pozornostjo in zahtevnim urnikom priprav, se organizatorji zavedajo, da morajo biti nastopajoči dovolj zreli, da se soočijo z javno kritiko in stresom, ki ga prinaša tako velika produkcija. S tem pravilom EBU zagotavlja, da so vsi udeleženci polnoletni in pravno odgovorni za svoje nastope in obveznosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI40

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Anion6anion
13. 08. 2026 14.48
Sem mislil da bodo Izrael izključili . Ne upajo si!
Odgovori
+1
3 2
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 14.29
kako prepoznaš 101 nick: vedno v duetu ali triu komentira eden za drugim: danes kot badminton in Vakalunga!
Odgovori
-1
3 4
Pujček
13. 08. 2026 14.13
Bo Trump poklical. Parada izopačenih.
Odgovori
+0
2 2
Bad Minton
13. 08. 2026 14.10
Izrael bi po rezultatih publike že dvakrat moral zmagati. To je jasno sporočilo, da smo Evropejci za Izrael in ne za teroriste.
Odgovori
-4
3 7
Sixten Malmerfelt
13. 08. 2026 14.34
A tako?
Odgovori
-2
2 4
Vakalunga
13. 08. 2026 13.59
Kako gnila je EVROPA iz festivala GRLASBE je naredila politični cirkus, sejanje sovraštva in festival perverzije in KIČA..To je OBRAZ EVROPE..
Odgovori
+7
8 1
abmam
13. 08. 2026 13.57
Samo opeko so preložili iz desne v levo roko! Sram naj jih bo!
Odgovori
+3
3 0
damy1972
13. 08. 2026 13.55
Sam, da bi kaj cekinov padlo...
Odgovori
0 0
Nidani
13. 08. 2026 13.47
Ma da jih ni sram!
Odgovori
-8
3 11
SpamEx
13. 08. 2026 13.42
morjo neki da lepš zgleda pa to. fasada
Odgovori
+5
5 0
Amethist
13. 08. 2026 13.07
a o istih vatlih glede izločanja ki veljajo za vse, pa nič?
Odgovori
-4
8 12
tech
13. 08. 2026 13.16
Vatli so taki, večja podkupnina večja možnost je za nastop.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
13. 08. 2026 12.52
Bodo tudi kakšne spremembe EBU pravil glede bližnjih posnetkov, tako kot za atletiko?
Odgovori
+7
10 3
cekinar
13. 08. 2026 13.54
tisto v atletiki ni pravilo ,ampak samo priporočilo naj se kamermani ne posvečajo tolko "intimnim"predelom športnic.
Odgovori
+2
2 0
tech
13. 08. 2026 12.40
Država lahko pobije na tisoče otrok, krši mednarodno in humanitarno pravo, ampak to za te podkupljene oportuniste ni dovolj za jo kaznovat. Važno je, da drugo leto ne bodo ogrožene njihove riti.
Odgovori
-3
12 15
proofreader
13. 08. 2026 12.51
Saj Rusijo so izločili?
Odgovori
+12
16 4
Amethist
13. 08. 2026 13.05
Treba še nekoga. Ki je hujš k Rusija.
Odgovori
-4
9 13
tech
13. 08. 2026 13.12
Si pa zelo omejen, če v trenutnih konfliktih po svetu vidiš problem samo v Rudiji.
Odgovori
-6
5 11
Rudar
13. 08. 2026 13.17
Kdo pa je hujš kot Rusija?
Odgovori
+5
13 8
Amethist
13. 08. 2026 13.20
dej no dej ne se sprenevedat no pa se delat büdalo
Odgovori
-8
4 12
Meter
13. 08. 2026 13.39
Hujši si ti, ki ne vidiš pol metra pred seboj.
Odgovori
-7
2 9
abmam
13. 08. 2026 13.56
Amerika!!!!
Odgovori
-2
3 5
cekinar
13. 08. 2026 13.56
rudar ,tvoji 🇮🇱...
Odgovori
-3
2 5
cekinar
13. 08. 2026 13.59
brko je že pred 100 vedeo,da se jih treba losat.
Odgovori
-2
3 5
Minifa
13. 08. 2026 12.21
IZRAEL je res prijateljska država SLOVENCEV, nikoli nas ne pustijo na cedilu, ko nas je cela EVROPA..v stiski spoznaš prijatelja..
Odgovori
+7
20 13
Bombardirc1
13. 08. 2026 12.29
Bolnik, izrael je genocidna drzava, netanjahu pa na tiralici mefnarodnega sodišča za vojne zločine. Koliko ste le lahko eni oprani?
Odgovori
-8
11 19
Vakalunga
13. 08. 2026 13.50
IZRAEL je edina kulturna država na tistem območju, narod delaven ustvarjalen iz peska dela rodovitna tla kar se pa PALESTINECV tiče pa poleg tega da so teroristi so še lenuhi in necivilizirani po vrhu.
Odgovori
+10
12 2
JosipBroz
13. 08. 2026 14.12
Vakalunga .. končno nekdo .. Jaz pravim, te pa dajmo državo tem ljubim palestincem, pa gremo gledat čez 5 let kaj bodo z njo naredili .. zakaj jih k sebi ne vzame Katar alu UAE ali Saudiska Arabija ?? že vedo zakaj
Odgovori
+2
3 1
Minifa
13. 08. 2026 12.19
Še enkrat HVALA IZRAELU, da je našim preprečil dostop do tega Festivala
Odgovori
+16
24 8
FrRoSt
13. 08. 2026 14.00
🤣🤣🤣 Janša bo zdaj to zrihtal! 🤣🤣🤣
Odgovori
-6
0 6
HitraVeverca
13. 08. 2026 12.17
Terroristične države kot je Izrael takoj izključit iz vseh športnih in kulturnih dogodkov, tako kot ruse! Ruse smo kaznovali za mnogo manj, U.S. & Izrael pa lahko pobija vse od starejše populacije do otrok in si vsi zatiskajo oči.. Sramota!
Odgovori
-3
14 17
Rudar
13. 08. 2026 12.26
Za mnogo manj? Več kot milijon mrtvih je zatem mnogo manj. Oboji so zločinci, ki sodijo na smetišče zgodovine.
Odgovori
+17
17 0
abmam
13. 08. 2026 14.41
Rusi imajo pravico, da se branijo!!!
Odgovori
-2
0 2
Krog
13. 08. 2026 12.14
Evrovizija me ne zanima več. Težko sprejmem, da se pravila spreminjajo predvsem zaradi vprašanja, kdo bo lahko gostil tekmovanje, ne pa tudi zaradi vprašanja, kdo sme na njem sodelovati. Če so merilo varnost, mir in vrednote, potem bi morali veljati enaki kriteriji za vse. Ko so med žrtvami vojn tudi otroci, mi je težko razumeti, kako lahko glasba in zabava postaneta pomembnejši od človeškega življenja.
Odgovori
+12
14 2
Finfer
13. 08. 2026 12.09
To bi lahko bolj pametno naredili enostavno bi ukinili to afnanje in bi privarčevali milijone eurov !!
Odgovori
+0
11 11
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