EBU vztraja, da Ukrajina ne more gostiti Evrovizije 2023

Ukrajina je obsodila odločitev EBU, da ji iz varnostnih razlogov zaradi ruskega napada na državo prihodnje leto odvzame pravico do priprave tekmovanja za pesem Evrovizije. Poleg tega je ukrajinska vlada zahtevala preklic te odločitve. "EBU popolnoma razume razočaranje, ki je spremljalo napoved, da tekmovanja za pesem Evrovizije leta 2023 ne bo mogoče izvesti v Ukrajini, letošnji državi zmagovalki," so pri EBU zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da je odločitev posledica odgovornosti EBU, da zagotovi varnost in zaščito vseh, ki sodelujejo na dogodku, katerega načrtovanje se mora začeti nemudoma.

Po navedbah EBU je pri tekmovanju za pesem Evrovizije običajno udeleženih več kot 10.000 ljudi, vključno z ekipo, osebjem in novinarji. "Pričakuje se, da bo na dogodek z vsega sveta pripotovalo še 30.000 navdušencev. Njihovo dobro počutje je naša glavna skrb," so zapisali pri EBU. Kot navajajo, pravila Evrovizije jasno določajo, da se dogodek lahko prestavi v primerih, kot je vojna. Po njihovih navedbah je k odločitvi, da Ukrajina ne bo gostila Evrovizije, prispevala velika nevarnost letalskih napadov in množičnih žrtev, zaradi spopadov imajo zadržke do potovanja v Ukrajino tudi delegacije in udeleženci.