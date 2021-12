Ed Sheeran bo posadil drevesa in skušal pogozditi Veliko Britanijo

30-letni pevec je pred dnevi spregovoril o svojih najnovejših načrtih za prihodnje podvige – kupiti namerava čim več zemlje, na kateri bo posadil drevesa in znova ozelenil pokrajino. "Kupiti skušam čim več površin in na tej zemlji posaditi čim več dreves. Pogozditi poskušam čim več površin v Združenem kraljestvu. Rad imam svojo državo, rad imam divjino in okolje," je dejal zvezdnik.

"Občutek imam, da mi ljudje skušajo odtrgati glavo, ko rečem, da se trudim po najboljših močeh, čeprav se zavedam, da moja služba ne sodi med najbolj trajnostno naravnane, ker potujem po vsem svetu," je še povedal glasbenik, ki se bo prihodnje leto znova odpravil na veliko turnejo s pričetkom v Dublinu na Irskem. O življenju na turneji je dejal, da je najpomembnejše ravnovesje: "Pomembno je najti ravnotežje in iskreno mislim, da bo to zadnja takšna turneja, na katero se bom odpravil. Ne predstavljam si, da bi lahko še kdaj izvedel takšno turnejo." Turneja, ki bo nosila ime Mathematics Tour , se bo pričela aprila 2022, po Dublinu pa bo obiskal še večja mesta v Veliki Britaniji, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo in Francijo.

Pred nekaj dnevi pa je imel Sheeran še dodaten razlog za veselje v teh prazničnih dneh, saj je spletna glasbena platforma Spotify sporočila, da je postala njegova pesem Shape of You prva pesem, ki je bila na tej platformi predvajana trimilijardkrat. Zvezdnik je na Instagramu zapisal: "Pravkar sem slišal, da je bila Shape of You na Spotifyju predvajana trimilijardkrat, kar je noro. Spomnim se, ko je dosegla prvo milijardo predvajanj in sem razmišljal, kako čudno je to. To je prva pesem, ki je dosegla tri milijarde predvajanj, in nad tem sem res zelo navdušen."