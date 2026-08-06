Ed Sheeran kaznovan zaradi nezavarovanega Aston Martina

Pevec Ed Sheeran si je prislužil denarno kazen zaradi svojega klasičnega avtomobila, čeprav naj se z njim ne bi vozil že več let. 35-letnik se je znašel v postopku zaradi svojega srebrnega Aston Martina iz leta 1966, ki ga od leta 2021 obnavljajo in predelujejo v električno različico.
Britanski organ za registracijo vozil DVLA je namreč lanskega decembra ugotovil, da vozilo v času obnove ni imelo urejenega zavarovanja. Sheeran je na sodišče poslal pisno pojasnilo, v katerem je navedel, da je bil prepričan, da je za avtomobil v času dela zavarovanje urejeno prek delavnice, kjer so ga obnavljali.
35-letni glasbenik je priznal krivdo za prekršek, povezan z lastništvom vozila brez zahtevanega zavarovanja. Sodišče v Bradfordu mu je naložilo 666 funtov kazni, dodatnih 100 funtov sodnih stroškov in 266 funtov dodatnega prispevka. Sheeran je v pismu sodišču poudaril, da avtomobil ni bil nikoli na javnih cestah in da od leta 2021 ni bil v njegovi fizični posesti. "Vozilo je bilo ves čas pod nadzorom delavnice in nikoli ni predstavljalo tveganja za druge udeležence v prometu," je pojasnil.
Dodal je, da je avtomobil že več let nevozen, saj je še vedno v postopku obnove in predelave v električno vozilo.
Pevec se je opravičil tudi za obremenitev sodnega sistema, a poudaril, da začetnega poziva za plačilo kazni izven sodnega postopka ni prejel. Kot je zapisal, bi jo v nasprotnem primeru poravnal takoj, saj je šlo po njegovih besedah za "iskren administrativni nesporazum".
Sheeran je nato za avtomobil uredil tudi posebno prijavo, da vozilo ni v uporabi in ni namenjeno vožnji po cestah.
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