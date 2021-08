Ed Sheeran konec oktobra z novim albumom

Ob naznanitvi albuma je izdal novo pesem Visiting Hours . Na albumu bo 14 skladb, ki jih je izbral z veliko daljšega seznama. Postopek je bil zahteven, saj ima vsaka skladba svoje mesto. Glasbenik meni, da je to njegov najboljši izdelek, ki ga je kdaj koli ustvaril, in da nikoli ni bil bolj ponosen na svoje delo.

Leta 2017 je izdal album, ki ga predstavlja znak za deljenje oziroma Divide. Na njem je glasbenikova najbolj priljubljena pesem Shape of You. Po izidu albuma je Sheeran krenil na turnejo, ki je trajala dve leti in pol ter postala najbolj donosna in najbolj obiskana turneja vseh časov. Vključevala je 260 koncertov, prodali so 8,5 milijona vstopnic in ustvarili 776 milijonov dolarjev.