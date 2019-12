Ed Sheeran postal glasbenik desetletja

V tem obdobju je bil na prvem mestu največ tednov, kar 79, in sicer tako na lestvici albumov kot singlov. NjegovShape Of You je bil največji hit te dekade, saj je na prvem mestu kraljeval kar 14 tednov, prodanih je bilo tudi 4,5 milijona kopij.

Shape Of You je eden od treh Sheeranovih singlov, ki so se ob koncu desetletja znašli na seznamu najboljših pet. Thinking Out Loud je zasedel tretjo mesto, Perfectpa je končal na petem.

Top 10 pesmi desetletja:

1. Shape Of You — Ed Sheeran

2. Uptown Funk — Mark Ronson ft Bruno Mars

3. Thinking Out Loud — Ed Sheeran

4. Despacito (remix) — Luis Fonsi ft. Daddy Yankee and Justin Bieber

5. Perfect — Ed Sheeran

6. One Dance — Drake ft Wizkid & Kyla

7. Happy — Pharrell Williams

8. All Of Me — John Legend

9. Sorry — Justin Bieber

10. Rather Be — Clean Bandit

Top 10 albumov desetletja:

1. 21 — Adele

2. 25 — Adele

3. Multiply (x) — Ed Sheeran

4. Divide (÷) — Ed Sheeran

5. Christmas — Michael Buble

6. In The Lonely Hour — Sam Smith

7. Plus (+) — Ed Sheeran

8. Our Version Of Events — Emeli Sande

9. Progress — Take That

10. The Greatest Showman — Motion picture cast recording