Ed Sheeran presenetil obiskovalce bara, ki niso pričakovali njegovega nastopa

Wexford, 07. 08. 2025 06.00

Ed Sheeran, ki je junija sporočil, da se kulturno identificira kot Irec, je presenetil obiskovalce enega od barov na Irskem, ko je nastopil z najrazličnejšimi skupinami, ki izvajajo tradicionalno irsko glasbo. Poskrbel je tudi za vse, ki niso uspeli priti v bar, saj je zanje nastopil pred lokalom.

Britanski pevec in kantavtor Ed Sheeran je oboževalce presenetil z nastopom v irskem Wexfordu. Nastopil je skupaj z zasedbo BIIRD, ki izvaja tradicionalno glasbo, in zaigral ljudsko pesem Wild Mountain Thyme. Gre za škotsko in irsko ljudsko pesem, prvič posneto leta 1957. Skupaj z nekaterimi drugimi zasedbami, kot so Amble, Beoga in Aaron Rowe in the Sky, so izvedli še več drugih tradicionalnih skladb, je poročal BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je poskrbel, da oboževalci, ki niso mogli vstopiti v pub, niso ostali praznih rok. Stopil je namreč pred lokal in zaigral svojo veliko uspešnico Perfect. Glasbenikov oče prihaja iz Belfasta, glavnega mesta Severne Irske, pevec pa je junija dejal, da se kulturno identificira kot Irec.

Nastop se je odvil v sklopu Fleadh Cheoil na hÉireann, največjega festivala irske glasbe, ki se te dni odvija v Wexfordu. Vsako leto ga obišče do 600.000 ljudi.

