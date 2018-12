Ed Sheeran s svojo turnejo zaslužil največ letos

Priljubljeni britanski glasbenik Ed Sheeran je turnejo v imenu albumaDividezačel marca lani, nadaljevala pa se bo še v prihodnjem letu. Sheeranu na lestvici Pollstarja sledi Taylor Swift, ki je v letošnjem letu s turnejo Reputation zaslužila dobre 303 milijone evrov in prodala 2,88 milijona vstopnic, tretje mesto pa zasedata ta hip najuspešnejša zakonca v glasbeni industriji, Jay-Z in Beyonce . S skupno turnejoOn the Run II sta v 2018 zaslužila dobrih 232 milijonov evrov in prodala 2,16 milijona vstopnic.

Med prvo deseterico najboljših zaslužkarjev z nastopi v živo v tem letu so še Pink, Bruno Mars, The Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2in The Rolling Stones.

Prav U2 so bili dosedanji nosilci rekorda za najuspešnejšo turnejo leta, saj so lani s turnejo Joshua Treezaslužili slabih 278 milijonov evrov. Sicer pa U2 še vedno držijo drugi rekord. Njihova svetovna turneja 360° Tour med letoma 2009 in 2011 velja za najdonosnejšo v zgodovini, saj so z njo irski glasbeniki zaslužili skoraj 647 milijonov evrov.