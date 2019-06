Ed Sheeran v Celovcu: Če ne poznate teh pesmi, ste na napačnem koncertu!

"Zdaj prihajamo do pesmi, ko lahko na vse grlo pojete zraven, ker če ne poznate teh pesmi in besedil, potem ste najbrž na napačnem koncertu," je na razprodanem koncertu v avstrijskem Celovcu dahnil Ed Sheeran. V dveh dneh ga bo poslušalo 66 tisoč ljudi, s koncertom pa je pokazal, zakaj je številka ena moškega popa.

Ed Sheeran je dvakrat razprodal stadion v Celovcu. FOTO: Miro Majcen

28-letni Britanec Ed Sheeranje preprosto "car". Človek, ki je kariero začel pri trinajstih, doslej ponudil tri albume, najnovejši album sodelovanj bo na voljo 12. julija, je tudi 17. najbogatejši britanski glasbenik, ki je lani podvojil svoje premoženje in v žep stisnil skoraj 186 milijonov evrov. A to so zgolj številke. Kantavtorski fant s kitaro, ki obvladuje množice, bi lahko dejali. Sheeran v eni osebi združuje talent in karizmo, hkrati pa je avtor pesmi, ki sežejo v srce in so (večinoma) s potencialom himen, ki jih na pamet lahko prepeva celoten stadionski avditorij. Celovški se je na vroče sobotno popoldne polnil počasi, a neutrudno, saj so tja priromale večinoma – ženske. Sheeran ima s svojimi srčnimi pesmicami brez dvoma največ ženskih oboževalk. Od desetletnih deklic pa do starih mam. Če ocenimo čez palec, pa je to pomenilo, da če je bilo na stadionu okoli 33 tisoč ljudi, da je bilo morda zgolj tretjina ali četrtina moških, sicer pa ženski spol "vseh velikosti in oblik", če se izrazimo s kančkom humorja.

V dveh dneh bo njegov koncert obiskalo okoli 66 tisoč ljudi. FOTO: Miro Majcen

Že njegova "predvozača", 21-letna švedska pevka Zara Larsson in sodobnik, 28-letni britanski pevec in kitarist James Bay, sta nakazala, da bo to poseben večer. Oba je občinstvo, medtem, ko se je stadion počasi napolnil do konca, lepo sprejeli, številni pa so tudi zapeli ob Bayevi mega uspešnici Hold Back The River.

Sheeran prepriča zgolj s kitaro, odličnimi pesmimi, iskrenim pristopom in preprostostjo FOTO: Miro Majcen

Precej točno ob 21. uri pa se je pričelo, ko so kamere na odru, ki je bil stiliziran v obliki gobe oz. rože s pokončnimi LED-zasloni, pokazale, kako je Ed na poti na oder, stadion pa je vzrojil v navdušenem kričanju. Ed je lahkotno skočil na oder, pozdravil avstrijsko občinstvo, med katerim je bilo zagotovo na tisoče Slovencev, no, predvsem Slovenk, ter pričel z nostalgično a poskočno skladbo Castle on the Hill. "Tole je looper, napravica, s katero ustvarim ritem ali posnamem vzorec s kitaro, vse pa delam v živo," je takoj na začetku koncerta navrgel Ed, ki so mu svoj čas očitali, da nastopa z nasnetimi vložki pri posameznih pesmih. Nadaljeval je z Eraserin The A Team, nato še DiveinBloodstream in najnovejšim singlom I Don't Care, ki bo na albumu duet z Justinom Bieberjem, izvedbo pa so pospremile barvite animacije in odlomki iz videospota, ki je poln humorja.

"Če ne znate mojih najbolj znanih pesmi na pamet, potem ste na napačnem koncertu". FOTO: Miro Majcen

"Moja naloga je, da pojem uglašeno, vaša pa da pojete na vse grlo. Če ne boste na koncu koncerta brez glasu, pomeni, da mi je spodletelo," je občinstvo pobaral Sheeran in požel ovacije. Po venčku pesmi je zapel še Galway Girl, sledila je Poor Wayfaring Stranger, ki jo je prelil v I See Fire, poznano iz serije Igra prestolov, v kateri je tudi zaigral. "No, zdaj ste ogreli svoje glasilke, prihajamo pa v del koncerta, ko bo treba dati vse od sebe. Če ne poznate teh mojih hitov in ne poznate besedil, potem ste najbrž na napačnem koncertu," je sklepni del koncerta napovedal mladenič z rokami polnih barvitih tetovaž, ki za obvladovanje množic ne potrebuje nič drugega kot kitaro, talent, glas in dobro voljo.

Nekoč vžigalniki, danes mobilni telefoni ... FOTO: Miro Majcen

Da je bila večina na pravem koncertu, je bilo več kot očitno, saj je stadion na vse grlo prepeval pesmi Thinking Out Loud, Photograph, PerfectinSing. Po stotih minutah je odskakljal z odra in se pojavil nazaj z nogometno majico, nato pa zapel (verjetno) svoj največji hit Shape of You in za konec še You Need Me, I Don't Need You. Po slabih dveh urah je pomahal avstrijskemu občinstvu, kamor se rad vrača, sicer pa je podatek o njegovi popularnosti tudi ta, da so koncertu dodali še enega, sobotnega, tako, da ga bo v dveh dneh videlo okoli 66 tisoč ljudi.

Kdo bi se bril, česal in pražnje oblačil, če imaš talent in srce? FOTO: Miro Majcen