Ed Sheeran v Zagrebu navdušil tudi znane Slovence

V bližini Hipodroma v Zagrebu so se najbolj zagrizeni oboževalci Eda Sheerana začeli zbirati že ob šestih zjutraj. "Voda, prigrizki, dežnik, kape, glavnik, hrana. Komaj čakamo. Ko smo kupili karte, smo čakali vse leto, res smo presrečni. Lahko bom rekla svojim otrokom, da sem bila na največjem koncertu," so pripomočke za dolgo čakanje pokazali navdušeni obiskovalci, ki so na nastop zvezdnika komaj čakali.

Nekateri, med njimi tudi Miha Deželak, so s seboj pripeljali tudi otroke. In ne, Miha zraven ni šel samo kot voznik, ampak pravi oboževalec. "Še nikoli nisem bil na tako velikem koncertu. Bil sem v Kopru, ko je bil Bryan Adams, potem pa na teh večjih koncertih ne."

Številni trdijo, da takšnega glasbenega spektakla na Hrvaškem ni bilo vse od devetdesetih, ko so nastopili Rolling Stones. Ne le glasbo, naša vremenarka Špela Jereb je pohvalila tudi svetlobne učinke in velik ognjemet. Oba z Deželakom pa sta pohvalila glasbenika kot umetnika in avtorja številnih hitov.