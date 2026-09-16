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Glasba

Ed Sheeran zaradi pritiskov 'odpustil' Macklemora in ostal brez podpore glasbenikov

New Jersey, 16. 09. 2026 09.08 pred 50 minutami 3 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Ed Sheeran

Ed Sheeran je podlegel pritiskom in zaradi podpore Palestini odpovedal sodelovanje z raperjem Macklemorom, ki ga je kot predskupina spremljal na turneji po ZDA. Britanski zvezdnik, ki je v odzivu dejal, da to ni bila njegova odločitev, pa je doživel hladen tuš, ko so sodelovanje z njim odpovedali vsi sodelujoči glasbeniki preostanka turneje.

Vsi glasbeniki v sklopu turneje The Loop Eda Sheerana po ZDA so v podporo Macklemoru in Palestini protestno odstopili od sodelovanja z britanskim pevcem. Irski glasbenik Aaron Rowe, danska skupina Lukas Graham in ameriški glasbenik ter producent Finneas so sporočili, da ne bodo nastopali kot predskupina, s pevcem pa na oder ne bodo stopili niti člani njegovega benda.

Macklemore
Macklemore
FOTO: Profimedia

Macklemore je bil po dveh koncertih v New Jerseyju, na katerih je izkazal podporo Palestini, deležen kritik judovskih skupin, zato sta, kot je sporočil v daljšem zapisu na družbenem omrežju, s Sheeranom zaradi nepremostljivih nesoglasij sodelovanje prekinila. Kot je še razkril, so tudi lastniki stadionov, na katerih bi morala glasbenika nastopiti, pod vodstvom milijarderja Roberta Krafta, zahtevali, da se Macklemore umakne ali koncertov ne bodo dovolili.

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Na naslednjem načrtovanem koncertu, ki bo čez nekaj dni, bi morali s Sheeranom v Filadelfiji nastopiti Rowe in skupina Lukas Graham, še pred koncertom pa je Irec na družbenem omrežju sporočil: "Ne morem stati ob strani in dovoliti milijarderjem, da zaradi svojega položaja mislijo, da lahko utišajo glasove, ki se borijo za pravico in nasprotujejo genocidu, ki ga vrši Izrael in po vrhu pobija otroke. Izgubil bi samospoštovanje, če bi to sprejel in nastopil."

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"Denar vam ne daje pravice, da si lastite narativo. Nikogaršnje stanje na bančnem računu ne bi smelo odločati, kdo se lahko oglaša in čigavo trpljenje bomo vzeli v obzir," pa je zapisala skupina Lukas Graham.

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Sheeranova spremljevalna skupina, ki nastopa pod imenom Beoga, pa se je v svoji izjavi navezala na Macklemorove besede: "Smo tradicionalni irski bend, ki ni nikoli pričakoval, da bo kdaj nastopal na tako velikih stadionih, zato se zavedamo, kakšna priložnost je to bila." Finneas pa je opozoril: "Umetnikov se ne sme utišati, ko so glas zatiranih."

'Nisem sokriv'

Čeprav se Sheeran sprva ni odzival na dogajanje in ni bil dosegljiv za komentarje, pa je nato vendarle v izjavi, ki jo je objavil na družbenem omrežju, zapisal, da je nad 'konfliktom med Izraelom in Palestino zgrožen' in dodal, da sta 'trpljenje in bolečina na obeh straneh' velika človeška tragedija.

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"Nisem sokriv," je zapisal in nadaljeval: "Imam osebno mnenje glede tega uničujočega dogajanja. Če o tem javno ne govorim, še ne pomeni, da temu ni tako ali da mi ni mar." Ob tem je poudaril, da so med njegovim občinstvom pogosto tudi otroci in mladi, ki izhajajo iz različnih okolij, zato se javno noče politično opredeljevati.

Preberi še Macklemore po izkazani podpori Palestini nič več del turneje Eda Sheerana

V izjavi je potrdil Macklemorove besede, da je bil podvržen pritiskom promotorja turneje in da so lastniki prizorišč zagrozili, da bodo koncerte odpovedali, če bo raper ostal del programa. Dodal je, da je bil ves teden razpet med pogovori z lastniki in je skušal zgraditi most, a so bili neomajni in vztrajali pri svojem. "Da Macklemore ni več del turneje, je bila odločitev promotorjev, ne moja. Tudi njegova pogodba je bila sklenjena z njimi in ne z menoj," je zapisal.

Ed Sheeran
Ed Sheeran
FOTO: Profimedia

Poudaril je, da si ni želel razočarati oboževalcev, ekipe, ki ga spremlja na turneji, in ostalih glasbenikov, ki so del tega projekta in se zanašajo nanj ter zaslužek, ki bi ga imeli od nastopov. Dodal je, da si je vedno prizadeval, da je povezoval ljudi iz različnih ozadij in kultur, kar se ne bo nikoli spremenilo.

"Obstaja razlog, zakaj svoje poklicne platforme ne uporabljam v politične namene – med mojim občinstvom so mladi, tudi otroci, ki prihajajo iz različnih okolij. Tisti, ki prihajajo na moje koncerte, ne pričakujejo političnega shoda," je še zapisal in na koncu dodal, da spoštuje Macklemorovo moč, da stoji za svojimi prepričanji, a da obstaja več načinov za dosego istega cilja, ki je mir.

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KOMENTARJI5

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SpamEx
16. 09. 2026 09.59
Kdo bo sedaj poslušal to njegovo javkanje? noben
Odgovori
0 0
lovely68
16. 09. 2026 09.51
Bravo za vse, ki so odpovedali sodelovanje!!! Sramota za Sheeran-a!!
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
16. 09. 2026 09.29
Kaki luzer je ta Ed Sheeran, če bi model bi odpovedal koncert
Odgovori
+5
7 2
lokson
16. 09. 2026 09.52
Luzer si ti.
Odgovori
-2
0 2
Lux_43
16. 09. 2026 09.27
Evo vam totalitarni vpliv močnega kapitala, ki se nam ujeda v vse pore vsakdanjega življenja. Demokracija, a? Tole bo ratalo huje, kot komunizem, zato pa izvoljeno ljudstvo od boga podpira vse totalitarne sisteme v svetu. ČE ne jih pa nastavi.
Odgovori
+11
11 0
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