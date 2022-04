Ed Sheeran na sodišču dokazal, da pesem Shape Of You ni plagiat

Pesem Shape Of You ni plagiat, je odločil sodnik višjega sodišča in s tem razrešil tožbo, v kateri je Shami Chokri obtožil Eda Sheerana kraje avtorskih pravic. Sami Chokri, ki deluje pod umetniškim imenom Sami Switch , je v tožbi trdil, da je del pesmi britanskega super zvezdnika zelo podoben njegovi pesmi Oh Way , ki jo je izdal leta 2015.

Sheeran se je v tožbi zagovarjal, da pesmi Samija Switcha do obravnave ni slišal. Sheeranova Shape Of You je bila leta 2017 najbolj prodajana pesem leta v Veliki Britaniji, platforma Spotify pa jo je razglasila za največkrat predvajano pesem platforme.

Pesem je nastala v sodelovanju z Johnom McDaidom iz skupine Snow Patrol in producentom Stevenom McCutcheonom, ki sta prav tako oba zanikala plagiatorstvo. Sodni postopek je bil sprožen leta 2018, prejšnji mesec pa je bil zaključen po 11-dnevnem sojenju v Londonu. Sheeran je zanikal, da bi si kadar koli sposojal ideje od neznanih avtorjev, brez da bi jih o tem obvestil in dodal, da vedno dosledno navaja avtorje, ki so kakor koli sodelovali pri njegovih pesmih.