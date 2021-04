Eda Sheerana opazili v Londonu na snemanju novega videospota

Angleškega glasbenika Eda Sheerana so opazili med snemanjem novega videoizdelka v Londonu. Oboževalci tako že ugibajo, ali se zvezdnik vrača na glasbeno sceno in je bil opažen med snemanjem novega videospota. Sheeran se je za nekaj časa umaknil in se posvetil očetovstvu.

Glasbenik Ed Sheeran se je pred 18 meseci umaknil od javnega življenja, pred dnevi pa so ga opazili v londonskem predelu Catford na strehi nakupovalnega središča, kjer naj bi v tistem času snemal svoj novi videospot. Oboževalci so se novice zelo razveselili, saj je pevec pred umikom naznanil, da se bo vrnil šele, ko bo pred vrati izid njegovega novega albuma. Je to vrnitev Eda Sheerana in napoved četrtega studijskega albuma?

icon-expand Ed Sheeran FOTO: Profimedia

Po poročanju angleškega tabloida so Sheerana opazili oblečenega v vampirsko opravo, spremljali pa so ga statisti, oblečeni v zombije in ghoule. Na strehi nakupovalnega centra pa je bil opažen tudi med igranjem svoje akustične kitare.

Nek opazovalec je komentiral dogajanje: "Bilo je očitno, da se nekaj dogaja. Videti je bilo ekipe s kamerami in varnostnike. Kljub temu nisem pričakoval, da bo na strehi nakupovalnega središča superzvezdnik. Takoj smo ga lahko prepoznali, ker je bil v svoji normalni opravi in z akustično kitaro. Hitro se je razvedelo, da je na strehi nakupovalnega središča Ed Sheeran, ki nekaj snema. Ampak bil je tako kul, pomahal je otrokom in se smejal. Bilo je precej nenavadno."

Sheeran je trenutno uradno še na počitku in uživa v očetovstvu, februarja pa je z oboževalci na družbenem omrežju delil, da se namerava vrniti na glasbeno sceno leta 2021, ko bo predstavil svoj četrti glasbeni izdelek. Marca je bila slika, ki jo je naslikal pevec, prodana na dobrodelni dražbi, dosegla pa je izredno visoko ceno.