Eddie Van Halen se je z nekdanjim pevcem skupine spravil tik pred smrtjo

V nedavnem intervjuju za Variety je pevec, ki je v zasedbi Van Halen deloval več kot desetletje, razložil, da sta s pokojnim rokerjem Eddiejem Van Halenom prekinila dolgoletni spor, ki je izhajal iz različnih želja glede pesmi, ki so jih uvrstili na album največjih hitov. Sammy Hagar je dejal, da je bil to tudi zadnji klic, preden je izvedel, da je kitarist umrl po težki bolezni. Rokovska legenda se je pri 65 letih po dolgoletnem boju z rakom poslovila 6. oktobra.

''Klical sem njegovega brata, njegovega managerja, klical sem njegove prijatelje. Vsem sem dejal, naj mu dajo mojo telefonsko številko. Naj me pokliče, če bi želel z mano spregovoriti o preteklih dogodkih, rad bi mu pomagal in videl, kaj lahko storim,'' je razložil. Želel sem znova biti njegov prijatelj, zakopati bojno sekiro, vendar do tega po tej poti ni prišlo.

''Ubogi Eddie, zlomil mi je srce, ampak na srečo sva se pred njegovo smrtjo povezala. Vedel sem, da je v slabem stanju, in želel sem mu priti naproti,'' je povedal Hagar in dejal, da si je takrat rekel: ''Poklical ga bom,'' svoje odločitve pa ne obžaluje, čeprav mu je ta korak predstavljal velik izziv.

Hagar je kot glavni pevec v skupini stopil na mestoDavida Leeja Rotha leta 1985. Po daljšem napetem obdobju, prežetem s prepiri, je leta 1996 izstopil iz skupine, nakar se je čez nekaj let ob ponovni združitvi na kratko vrnil, vendar pa so določene tenzije še vedno obstajale. Na koncu je sprti duo združil komedijant George Lopez, saj je Eddieja in Sammyja povezal pred kitaristovo smrtjo, takrat pa je Hagar tudi dobil odgovor, zakaj do komunikacije ni prišlo že prej.