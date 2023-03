Eden od največjih glasbenih producentov Quincy Jones praznuje 90 let

Michael Jackson , George Benson , Frank Sinatra , Ray Charles , Louis Armstrong , Stevie Wonder , Aretha Franklin , Miles Davis , Billie Holiday , Peggy Lee ali Ella Fitzgerald : vsi ti glasbeniki so sodelovali s Quincyjem Jonesom , ki je, kot pravijo glasbeniki, "eden in edini" .

Glasbeni mogotec, ki je eden najpomembnejših producentov v zgodovini glasbene industrije, je sedaj dopolnil 90 let, a se, kot je nedavno povedal v enem od pogovorov, še vedno počuti, "kot da bi jih imel 37". Svoj rojstni dan naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na veliko praznoval julija na dveh koncertih v Los Angelesu.

V Parizu si je že leta 2019 podaril simfonični koncert, na katerem so njegove največje uspešnice, kot so Billie Jean, Give Me the Night ali Fly Me to the Moon, izvedli v doslej še ne slišanih priredbah. Iz tega je nastal tudi dokumentarni film.