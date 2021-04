Edini superligaš, ki si nikoli ne bo prislužil kritike, ostaja Snoop Dogg

Postanek na robu kredibilnosti še traja. Še en nov album legendarnega raperja je bolj tako. A ker Snoop plošče niza za lastno zabavo, mu početja nikakor ne gre zameriti. Ravno obratno. Medtem ko se številni hiphop veterani še vedno zelo vneto, v resnici pa patetično zaganjajo v teme, ki so jih nekoč že predelali, a jim ego ne dovoli počitka, je Snoopova bivanjska resnica zavidljivo razbremenjena. From Tha Street 2 Tha Suits je oda nedavnemu prazničnemu 20. aprilu. Zato je prav, da album vključuje le deset songov, ki ušesa božajo komaj 35 minut. Čez in čez dovolj! Kajti tudi v tem omejenem časovnem razponu Snoopu uspe dosledno in enakomerno razporediti pravzaprav vse slogovne prijeme, ki jih je v preteklosti že uporabil. Mimo občutka, da gre za lahkoten in neformalen Snoopov best-of v preobleki, pač ne moremo. S tem mislim na ritmične vzorce oziroma produkcijske načine. Pridig ali priporočil – kaj šele zapovedi – najslavnejši flegmatik (seveda namensko) ne trosi več. Poleg pisane druščine bratov raperjev (Devin The Dude in Kokane sta Snoopova vrstnika, medtem ko sta Mozzy in Larry June mlajša) pa komad Fetty In The Bag mimogrede oživi tudi raperski supergang Eastsidaz. Naslednja Snoopova nastopaška etapa bo sicer vezana na novoustanovljeno rapersko "Superligo", imenovano Mt. Westmore. K njej so poleg Snoopa že zaprisegli E-40, Too $hort in Ice Cube.

Ocena: 3,5