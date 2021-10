Edino James Blake se svojega ječanja še ni naveličal

Z obilnejšim opusom bi pričakovali še več slogovne različnosti. Sploh pri izvajalcu, ki je avtorsko povsem svoboden. Še več. James Blake že desetletje velja za avtorja, ki je travmatično zavezan modernim romantičnim šansonom, med katerimi je komaj kak s hitrejšim tempom. Poleg tega noben od teh vznesenih songov ne ponuja veselja, kvečjemu opeva samoto, otožnost, odsotnost. Obenem je 33-letni Londončan odličen komponist in izjemno ambiciozen raziskovalec zvoka. Tudi to je močno pripomoglo k temu, da je Blake v zadnjih sezonah pogosto sodeloval z različnimi slavnimi ameriškimi hiphoparji. To mu je priskrbelo veliko slave v ZDA in nenazadnje tudi dovolj cvenka. In zato se Jamesu Blaku tudi na njegovem petem albumu ne mudi – niti ustvariti celoto, ki bi resneje odstopala od njegovega prepoznavnega stilskega povprečja, niti zabresti v kompozicijsko sfero, ki s cmizdrastim izvajalskim načinom ne bi imela nič skupnega. Njegov peti album je v primerjavi s predhodniki lirično lahko še bolj kritičen – še zlasti do prijateljev oziroma bližnje okolice, kar nakazuje tudi naslov. A komadov, ki bi iz Blakovega značilnega falzetnega sanjarjenja pri belem dnevu ustvarjali še več emotivnih kombinacij, na delu Friends That Break Your Heart preprosto ni. Na tem sicer prijetnem in mamljivem albumu slišimo še eno veliko reprizo značilne angleške kreativne überpoze po vzoru igralca Hugha Granta, na primer. Sem pameten, razumem vse, a zato, ker sem raje zadržan, če ne plah (okej, zavedam se, da sem smotan, malce se pa še delam, da sem res tak), bom za nameček še malo ciničen in s tem vzvišen, saj sem vendar lep in simpatičen Britanček. In potem vso kariero po istem principu.

Na omenjenem albumu sta zares dobra, tj. melodijsko krepostna in pripovedno dovršena le dva songa: Coming Back, pri katerem Blaku pomaga soularka SZA, in že znan najavni single Say What You Will. Številni drugi sicer zadišijo po obetavnem eksperimentu, ki naj bi v prihajajočih taktih priskrbel presenečenje (Foot Forward, Life Is Not The Same, tudi If I’m Insecure), a tega presežka naposled ni od nikoder. Friends That Break Your Heart je v bistvu sezonski album – primeren za prvi dan nove kurilne sezone oziroma za trenutek, ko se zavemo, da bo prihodnjih nekaj mesecev oblačnih, hladnih in veliko bolj puščobnih.

Ocena: 3,5