Edinstveni Mark Knopfler praznuje 70 let

V škotskem Glasgowu rojeni Mark Knopflerje otroštvo preživel v angleškem Newcastleu. Leta 1977 je z bratom Davidom Knopflerjem ustanovil skupino Dire Straits, ki je bila izjemno priljubljena v 80. letih prejšnjega stoletja.

Zasedba je delovala do leta 1988 in dotlej skupno izdala pet studijskih albumov. Po razpadu so se Dire Straits za nekaj let ponovno združili v letu 1991, ko je izšel njihov šesti in zadnji album On Every Street. Med njihovimi uspešnicami so Walk of Life, Romeo and Juliet, Money For Nothing, Brothers in Arms, So Far Away, Sultans of Swing, Calling Elvis in druge. Lani je bila skupina vpisana v dvorano slavnih rock'n'rolla.