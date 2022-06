Eilisheva najmlajša, McCartney najstarejši nastopajoči v zgodovini Glastonburyja

Med vajami za nastop pa se je pošalil, da je večina občinstva za njegov nastop "odštela lep kupček denarja, pripeljala mame in očete" in ne želi slišati njegovih "manj znanih pesmi". Za njegov letošnji nastop pričakujejo, da bo pritegnil še posebej veliko množico in bi se lahko kosal z nastopi The Rolling Stones leta 2013 in Adele leta 2016.

McCartney se je rodil 18. junija 1942 v pristaniškem mestu Liverpool na severozahodu Anglije. Pri 15. letih je spoznal Johna Lennona, s katerim sta ustanovila skupino Quarrymen, iz katere so sčasoma nastali The Beatles. McCartney, Lennon, George Harrison in Ringo Starr so imeli izjemen kulturni vpliv v svojem obdobju. Bili so sinonim za daljše lase in množice kričečih oboževalk, slavna je tudi fotografija četverice na prehodu za pešce na londonski Abbey Road. Abbey Road je tudi naslov enega od 13 studijskih albumov. Skupina je sprožila t.i. beatlemanijo s pesmimi, kot so Love Me Do, Please Please Me, A Hard Day's Night, Let It Be, And I Love Her, Yesterday in Yellow Submarine, a se je zaradi ustvarjalnih razlik med McCartneyjem in Lennonom, ki sta bila glavna avtorja skupine, leta 1970 razšla.

V zgodovini popularne glasbe The Beatles veljajo za najbolje prodajano zasedbo, saj je njihova založba EMI ocenila, da so doslej prodali več kot milijardo plošč in kaset. Od nekdanje slavne liverpoolske četverice je poleg McCartneyja živ še Starr.